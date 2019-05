Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže za utorak i srijedu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 14.05.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Dolovi u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Tuzlanskog Partizanskog Odreda i Dolinska u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Banovići:

– u naseljima: Mušići, Čubrić, Bagremik, Podgorje i Stražbenica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naseljima: Bukva i Begovići u Sokolu u vrmenu od 08:00 do 11:00 sati,

– u naselju Ilidža u Sokolu u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

– u naselju Oštrikovac u Sokolu u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Općine Lukavac u naseljima: Poljice Pustoline i Rabići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Rapatnica na Salištima prema Luci i prema Baduši u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u naselju Rapatnica – Badžići u vremenu od 11:30 do 13:00 sati,

– u naselju Špionica-Badelka u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

Dana 15.05.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:00 do 15:15 sati,

– u naseljima: Ljepunice od broja 65 do broja 79, Dobrnja od broja 1 do broja 24 i od broja 274 do broja 309 u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Momanovo, Hukići, Jahići, Debelo brdo u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 2,4,6,14 i 16 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Slavinovičkog odreda 1992, 3. Tuzlanske brigade, Mahmuta Bušatlije, Hasana Hasanovića i Žarka Vukovića u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mikelje Tešića, Put Tanovići, Stara Solana, Haračije, Oslobodilaca, Sarajac, Donji Čaklovići i Simin Han u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 8, 10, 12, 18 i 20 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Općine Lukavac u naseljima: Poljice Pustoline i Rabići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Kosica u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,

– u naselju Dežići u vremenu od 10:30 do 12:30 sati,

– u naselju Špionica Tekija u vremenu od 12:30 do 13:30 sati,

– u naselju Hujdurovići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Tovilište u vremenu od 14:30 do 15:30 sati.