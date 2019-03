Planski radovi na unaprjeđenu elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 01.04.2019. godine (ponedeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Ace Saračevića od broja 1 do broja 115 i Meldina Hajdarevića od broja 1 do broja 41 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Slanac u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Općine Doboj Istok u naselju Kratine u Velikoj Brijesnici u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Gradačac:

– u naseljima: Kerep Centar, Karajlići, Kerep Osinjaci i Fazlići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u dijelu naselja Vida kod doma u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Općine Kladanj u naseljima: Gojsalići, Progres i Mesnjača u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Lukavac u dijelu naselja Dobošnica Gornja (Mahala i Memići) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik u naseljima: Gornji Potpeć, Zahirovići, Kurtići, Like, Mičići i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 02.04.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Potočka Mahala, Hadži Bajazidova mahala, Dragčin, Prokopac u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Gornji Čaklovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sat,

Općine Gradačac u naseljima: Srnice Gornje, Srnice Donje i Đogići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Doboj Istok u naselju Mala Brijesnica u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. Općine Lukavac u naselju Dobošnica Gornja (Mahala i Memići) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Ćehaje u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Luka, Rapatnica dom, Rapatnica, Donji Moranjci, Badžići, Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Lipje, Cage i Potok škola u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Ćojluk u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.