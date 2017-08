Plenković: Gradnja Pelješkog mosta strateška za Hrvatsku i projekt se nastavlja

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković izjavio je kako se projekt izgradnje Pelješkog mosta nastavlja, istaknuvši da je to strateški projekt za Republiku Hrvatsku i najveći pojedinačni projekt koji se finansira sredstvima EU, a trebao bi biti realiziran do 2020. ili 2021. godine.

“Što se tiče Pelješkog mosta, mislim da je tu Vlada Republike Hrvatske bila sasvim jasna i to sam rekao prije nekoliko dana. Ne samo da se nastavlja projekt izgradnje Pelješkog mosta nego smo dobili osiguranih 357 miliona eura”, rekao je novinarima premijer Plenković vezano za izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića koji je rekao kako drži da Hrvatska ne smije graditi Pelješki most prije nego što se definira pomorska granica između dvije države i BiH osigura pravo nesmetanog pristupa otvorenome moru.

Predsjednik hrvatske Vlade ponovio je kako se zauzima za dijalog sa svim susjedima, dakle i s BiH, te da se u tom smislu vezano za izgradnju Pelješkog mosta razgovaralo na zajedničkoj sjednici Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH u Sarajevu početkom jula.

“Ako bilo što treba pojasniti, sve ćemo pojasniti našim susjedima, međutim tehničke karakteristike mosta su takve da one omogućavaju neškodljiv prolaz svim vrstama plovila koja bi mogla ići prema moru”, naglasio je premijer Plenković, navodi Hina.

Na novinarski upit očekuje li međunarodni spor u vezi s Pelješkim mostom, predsjednik Vlade RH odgovorio je niječno.

“Očekujem da se izgradi Pelješki most u okviru projekta povezivanja juga Dalmacije s ostatkom Hrvatske. To je strateški projekt za Republiku Hrvatsku i najveći pojedinačni projekt koji se finansira sredstvima Europske unije i nadam se kako ćemo to realizirati negdje do 2020. ili 2021. godine”, poručio je Plenković.

Izvor: RTV Slon/Fena