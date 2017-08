Po isteku sufinansiranja zapošljavanja posao zadrži do 70 posto osoba

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar izjavila je za Fenu da su, po analizama učinaka dosadašnjih programa, rezultati s aspekta zadržavanja sufinansiranih osoba u radnom odnosu nakon isteka perioda sufinansiranja zapošljavanja vrlo dobri, s obzirom na to da poslodavci nakon tog perioda u prosjeku zadrže između 65 i 70 posto tih osoba.

Dodala je da Zavod, osim tog programa, realizira i cijeli niz drugih aktivnosti koje za cilj imaju zapošljavanje određenih kategorija, pokretanje vlastitog biznisa, te stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba. Aktivnostima Zavoda do kraja godine bit će obuhvaćeno oko 8.000 osoba.

U skladu s Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017., u ovoj godini, osim brojnih drugih aktivnosti, započeta je i realizacija Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 za koji je Zavod osigurao 18 miliona KM.

– Do sada su objavljena tri javna poziva za navedene mjere i u toku je potpisivanje ugovora s poslodavcima po trećem javnom pozivu. Navedenim mjerama je na osnovu do sada zaključenih ugovora zaposleno oko 3.000 osoba, a cilj je da do kraja godine bude obuhvaćeno oko 6.000 osoba – istakla je Lončar.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2017 sadrži četiri mjere, i to: Prvo radno iskustvo 2017 – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada (sufinansiranje zapošljavanja/stjecanja prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina), Vaučer za posao 2017 (sufinansiranje zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih osoba), Periodično zapošljavanje 2017 (sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja), te Javni radovi 2017 (sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, kroz vremenski ograničeni radni angažman i društveno koristan rad npr. zaštita i očuvanje okoliša, sanacija divljih deponija itd.).

Lončar je navela da su na tržištu rada u FBiH zabilježeni pozitivni trendovi, te da je od početka godine broj nezaposlenih osoba na evidencijama u FBiH smanjen za oko 20.000, javlja Fena.

– Rezultat je to pojačanih privrednih aktivnosti, ali i aktivnosti javnih službi za zapošljavanje u FBiH. Nastojat ćemo da osiguramo dodatna finansijska sredstava za mjere aktivne politike zapošljavanja da bismo obuhvatili još veći broj korisnika – naglasila je Lončar.