Pobjeda bh. fudbalera na otvaranju kvalifikacija za EURO

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras na Grbavici selekciju Armenije sa 2:1, u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Golove za BiH postigli su Rade Krunić u 33. i Deni Milošević u 81. minuti, dok je stijelac za Armeniju bio Henrikh Mhkitaryan u 90. minuti iz penala.

Fudbaleri BiH upisali su pobjedu nad selekcijom Armenije i sa tri boda započeli novi ciklus kvalifikacija. No, izabranici selektora Roberta Prosinečkog su do prvog trijumfa došli teže od očekivanog, s obzirom na to da su gosti pružili izuzetno snažan otpor, posebno u drugom poluvremenu.

Bosanskohercegovački reprezentativci krenuli su ofanzivno od prvog sudijskog zvižduka, ali u prvih desetak minuta nije bilo upotrebljivih lopti prema napadačima. Prvu priliku imao je Edin Višća u 11. minuti, kada je izašao sam pred golmana Airapatyana koji brani njegov udarac.

Desetak minuta kasnije Krunić je pokušao s ivice šesnaesetrca, ali lopta odlazi pored gola. Miralem Pjanić u 27. minuti lukavo šutira iz slobodnog udarca, lopta je prešla preko svih igrača i odskočila pored linije, ali golman krajnjim je naporom izbacuje u korner. Edin Džeko, koji večeras igra svoju stotu utakmicu u dresu sa državnim grbom, imao je priliku u 32. minuti, ali pogađa jednog igrača Armenije, a iz narednog kornera BiH dolazi u vodstvo. Pjanić je ubacio a Krunić sa desetak metara glavom šalje loptu u suprotni ugao.

Do kraja poluvremena Džeko je imao još jednu priliku, ali je šutirao pored gola nakon dobre asistencije Pjanića, dok su Armenci jedini šut u okvir gola imali u 40. minuti kada je udarac Karapetyana odbranio Ibrahim Šehić.

Početkom drugog poluvremena gosti su krenuli nešto ofanzivnije, a u 71. minuti ozbiljnmo su zaprijetili preko kapitena Mhkitaryana koji je, nakon greške Pjanića, ušao u šesnaesterac i sa desetak metara šuitirao pored gola. Nekoliko minuta kasnije igrač Arsenala je ponovo bio u prilici, nakon centaršuta Hovhannisiana pokušao je volej udarcem sa 15 metara ali ponovo neprecizno. Briasco, koji je u drugom poluvremenu ušao u igru, istrčao je kontranapad u 77. minuti, ali i on šutirao pored gola.

Uslijedile su tri prilike za BiH u jednom napadu. U 79. minuti prvo je Milošević pogodio prečku, odbijenu loptu zahvata Džeko glavom, golman odbija na deset metara odakle Zukanović šutira, ali i ovaj put čuvar mreže Armenije briljira na golu. Ipak, dvije minute kasnije BiH uspijeva doći do drugog pogotka. Džeko je započeo akciju i dodao do Višće koji ubacuje u šesnaesterac a Milošević sa nekoliko metara šalje loptu u gol.

U 87. minuti u igru je ušao Elvir Koljić umjesto Džeke, ali se već nakon minutu povrijedio zbog čega nije mogao nastaviti igru. S obzirom na to da je Prosinečki već obavio sve tri izmjene reprezentacija BiH je utakmicu završila sa deset igrača.

U sudijskoj nadoknadi penal za Armeniju nakon što je u šesnaestercu rukom igrao Milošević. Precizan sa bijele tačke bio je Mhkitaryan.

Reprezenacija BiH u ovom meču nastupila je u sastavu: Šehić, Ćivić, Zukanović, Bičakčić, Todorović, Bešić, Pjanić, Krunić (od 83. Gojak), Zakarić (od 65. Milošević), Višća, Džeko (od 87. Koljić).

Naredni meč u kvalifikacijama BiH igra u utorak u Zenici protiv Grčke.

(RTV Slon/Fena)