Pobjeda košarkaša BiH na startu kvalifikacija

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je započela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Košarkaši BiH su u prvom kolu na gostovanju u Rigi savladali selekciju Latvije sa 62:61 (17:21, 13:15, 16:17, 16:8).

Izabranici selektora Vedrana Bosnića došli su do trijumfa zahvaljujući odličnoj igri u posljednjoj četvrtini kada su napravili veliki preokret, ostavivši domaće igrače bez poena punih osam minuta.

Domaći košarkaši većim dijelom susreta imali su rezultatsku prednost, koja je u jednom trenuku iznosila 14 poena. Imali su i bh. košarkaši svoje minute, posebno u drugom periodu kada su uspjeli povesti, a u 15. minuti doći do vodstva od šest poena (21:27), ostavivši domaćina bez poena punih pet minuta.

No, rezultatska prednost bh. tima nije dugo potrajala, s obzirom na to da su domaći igrači lako došli do serije od 9:0 te ponovo preuzeli vodstvo. Košarkaši Latvije su zahvaljujući dobroj odbrani te odličnom ofanzivnom skoku zaustavili bh. tim na svega tri poena u posljednjih pet minuta te na odmor otišli sa prednošću od šest poena.

Loša igra u napadu bh. tima nastavljena je i na početku drugog poluvremena, u kojem domaći dolaze do nove serije od 5:0 što im prvi put donosi dvocifrenu prednost.

Kada je izgledalo da će Latvija doći do lagane pobjede, košarkaši BiH prave veliki preokret. Odličnom igrom u odbrani zaustavili su napade domaće selekcije koja punih osam minuta ne postiže koš, a BiH serijom od 14:0 dolazi do prednosti od sedam poena.

Punih osam minuta Latvija nije postigla koš, a potom je za manje od minute napravila seriju od sedam poena i ponovo prešla u vodstvo 40 sekundi prije kraja meča. BiH je dva uzastopna napada ostala bez poena, ali su i domaći igrači griješili, pa je Vrabac u samom finišu uspio da ponovo dovede svoju selekciju u vodstvo od 62:61.

Domaći su imali napad za pobjedu, ali je Meiers promašio šut u posljednjim sekundama te su igrači BiH mogli početi sa slavljem.

Najefikansiji u reprezentaciji BiH bili su Edin Atić sa 15, Miralem Halilović sa 13 i Aleksandar Lazić sa 10 poena, a u selekciji Latvije Martin Laksa i Martins Meiers sa po 13 poena.

Naredni meč u kvalifikacijama reprezentacija BiH igra u ponedjeljak kada u Tuzli dočekuje selekciju Grčke koja je pobijedila Bugarsku sa 73:63.

(RTV Slon/Fena)