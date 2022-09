Počela druga faza gradnje Roditeljske kuće u Tuzli

Nakon što su okončani svi pripremni radovi, temelji i administrativni dijelovi koji su obuhvatali prvu fazu gradnje Roditeljske kuće u Tuzli, koja bi trebala biti sigurno i toplo mjesto za djecu oboljelu od malignih bolesti, potpisan je ugovor za realizaciju druge faze koja je pretočena u djelo ovih dana. S obzirom na to da je objekat montažnog karaktera, druga faza podrazumijeva samu izgradnju odnosno, montiranje zidova na temelj.

„ To je u biti i najvažniji dio ovog projekta, to je dio gdje ćemo izgraditi cijelu konstrukciju i nadamo se da će nas poslužiti vrijeme i da ćemo što više tih radova uspjeti završiti u periodu do zime”, kazala je za RTV Slon Atifa Buldić – Bešić, PR Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”.



Priča o Roditeljskoj kući u Tuzli počela je prije nešto više od godinu dana, s ciljem olakšanja roditeljima čija su djeca na intenzivnom bolničkom liječenju u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla. U predviđenom objektu kako ističu iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka” moći će boraviti pet porodica istovremeno. Djeca koja se liječe od malignih oboljenja izgradnjom Roditeljske kuće dobit će osjećaj blizine porodičnog okruženja i topline doma, tokom njihovog procesa liječenja.

„Roditeljska kuća će im donijeti to jedno rasterećenje u smislu da će roditelji i djeca u tim pauzama imati priliku da izađu iz tog bolničkog okruženja i okruženje koje više podsjeća na njihov dom”, navodi Buldić – Bešić.



Ukoliko vremenske prilike budu pogodne izgradnja druge faze bila bi trebala biti gotova prije dolaska zimske sezone, i nakon toga se prelazi na završnu fazu, odnosno uređenje enterijera i samo otvaranje.

„Ono što nam predstoji je treća faza to su unutarnji fini radovi, namještanje samog objekta i otvorenje i to je nešto manje zahtjevna faza”, kazala je Atifa.



Roditeljska kuća u Tuzli drugi je ovakav objekat u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će olakšati roditeljima čija su djeca na intenzivnom bolničkom liječenju u UKC-u Tuzla. Vrijednost projekta izgradnje roditeljske kuće u Tuzli je 800 hiljada KM, a Vlada Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog projekta izdvojila je 50 hiljada KM.

„Ovo je jedan veliki projekat i zahtjevan, sama izgradnja ne u smislu, najlakše je nabaviti sredstva i njeno održavanje je veoma zahtjevno. Svaki naredni projekat ove vrste koji bi potencijalno mogao postojati i u nekom drugom gradu zahtijevat će iscrpnu prethodnu analizu”, rekla je Atifa Buldić – Bešić, PR Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”.



Za nesmetano funkcionisanje Roditeljske kuće na godišnjem nivou potrebno je oko 100 hiljada KM i jedini uslov koji trebaju zadovoljiti djeca i roditelji da bi ušli u roditeljsku kuću jeste trenutačno stabilno zdravstveno stanje. Iz Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” navode da ukoliko sve bude teklo po planu i programu početak rada roditeljske kuće očekuje se krajem ove ili početkom sledeće godine.