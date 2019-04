Počela revizija diploma u FBiH, prvi rezultati za šest mjeseci

Sve federalne institucije započele su provjeru diploma svojih uposlenika za što im je dan rok od šest mjeseci kada bi trebali biti poznati i prvi rezultati provedene revizije.

Prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i znanosti kazala je u izjavi za Fenu kako se u skladu s inicijativom koju je usvojila Vlada Federacije BiH, revizija diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, ali i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, provodi planiranom dinamikom.

– Vrlo je važno da su svi akteri ovog procesa pokazali dobru volju i da sinkronizirano radimo, pa s pravom očekujem da ćemo sve i završiti u predviđenom roku – dodala je Dilberović.

Po njezinim riječima, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, na čiji je prijedlog i usvojena ova inicijativa, izvršilo je provjeru većine diploma svojih zaposlenika.

Ocijenila je kako se radi o zahtjevnom poslu te zahvalila svim obrazovnim ustanovama na, kako je kazala, izuzetnoj saradnji.

– Inače, prema našim saznanjima, i svi drugi na razini Federacije BiH su započeli s provjerom diploma svojih zaposlenika, ali, naravno, sama dinamika različita je i ovisi o specifičnostima određene institucije i organizacije. No, proces je počeo, stvari su se pokrenule i sada nastavljamo dalje do konkretnih rezultata – ustvrdila je federalna ministrica.

Kako je poznato, dodala je, zadužene su spomenute institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove te privredna društva da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika zatraže provjeru vjerodostojnosti istih, i to u roku od 6 mjeseci, u kojem su dužni i dostaviti svoje izvještaje o realizaciji provedenog.

Za koordinaciju svih aktivnosti zaduženi su Ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo pravde koji će, na kraju, sačiniti kompletnu informaciju za Vladu FBiH.

Kada su, pak, u pitanju niže razine vlasti, na njima je da donesu odluku i krenu u ovaj proces, s ciljem smanjenja svih negativnih pojava, kao što je i korupcija u obrazovanju.

Ministrica se osvrnula i na pitanje vjerodostojnosti diploma zaposlenih u školama na području FBiH, kazavši kako joj je, kao predsjedavajućoj Koordinacije ministara obrazovanja i znanosti u FBiH, bilo izuzetno važno da se ova inicijativa predstavi i razmotri na tom tijelu.

– Prisutni kantonalni ministri iskazali su nam bezrezervnu podršku te spremnost za provođenje revizije diploma i na kantonalnom nivou, prema modelu koji bude primijenjen u Federaciji, ali u skladu sa svojim nadležnostima. To nam je vrlo važno jer su kantoni, kao kreatori i nositelji obrazovnih politika, upravo i odgovorni za uspostavu transparentnog, nekorumpiranog i kvalitetnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što, naravno, uključuje i pitanje vjerodostojnosti zaposlenih u obrazovnom sustavu, odnosno vjerodostojnosti njihovih diploma – naglasila je Dilberović.

Podvukla je kako je korupcija društveni problem od najvećeg značaja, osobito za društva u tranziciji, poput našeg i da treba poraditi, prije svega, na razvoju preventivnih mjera, a što se tiče represivnih mjera, one su, kako kaže, predviđene kaznenim zakonom.

Ministrica smatra kako se problem korupcije može uspješno riješiti samo intersektorskom saradnjom, kao i neprestanom kampanjom o štetnosti korupcije za cijelu zajednicu, osobito kroz obrazovni sustav kojem trebaju biti definirane mjere i postupci osiguranja kvaliteta na svim razinama.

– Uglavnom, suština cijele ove priče je da zaštitimo sve one poštene ljude koji su svojim radom i odricanjima došli do svojih zvanja, od onih koji su to učinili prevarama, pri čemu nanose i nepopravljivu štetu cijelom našem društvu i zajednici. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanja je trajno opredjeljenje za gradnju društva znanja, ali to se društvo, ponavljam, ne gradi na falsificiranim diplomama. Stoga i moramo vratiti povjerenje u naš sustav odgoja i obrazovanja, ali i zaštiti ga od svih onih koji ga zloupotrebljavaju – zaključila je prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i znanosti.

Izvor: RTV Slon/FENA/