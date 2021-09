Počela volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u Tuzli

Deseta po redu volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada „Lets Do It “- očistimo zemlju za 1 dan“ počela je danas na nekoliko lokacija u Tuzli. Akcija ove godine proslavlja deset godina postojanja i do sada je u akciji učestvovalo preko 8000 hiljada volontera različitog uzrasta, a prikljupljeno je preko 350 tona otpada. U današnjoj akciji „Lets do it“ učestvuje oko 700 volontera, kako iz osnovnih i srednjih škola tako i volontera koji su izvršili prijave na info pultovima širom grada.