Počeli „Dani otvorenih vrata“ u organizaciji Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla

Od prvog septembra sa radom će krenut će Mješovita srednja Savremeno umjetnička škola Tuzla. U đačke klupe sjest će 20 učenika , a obrazovat će se u dva smjera i to:, Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije i omladinski lider. Učenici će u oba smjera nastavu pohađati paralelno i redovno.

„Redovno nastavu pohađaju oni učenici koji kod nas dolaze i na grupu opće obrazovnih predmeta i stručno umjetničkih predmeta, dok paralelni učenici u nekoj drugoj školi u TK pohađaju grupu opće obrazovne predmete, a kod nas dolaze na nastavu iz stručno umjetničkih predmeta.“ rekla je Amila Beširović, profesor u Srednjoj „Savremeno-umjetničkoj školi“ Tuzla

Kako se radi o privatnoj školi, koju u ovom trenutku niko potpuno ne finansira morali su se naći načini za finansiranje, pa je tako odlučeno da budući učenici plaćaju školarinu na godišnjem nivou, a učenicima su obezbjeđene i stipednije

„U predroku obezbjedili smo popust od 20, 30, 40 i 50 posto, u drugom roku obezbjedili stipendije za one koje su lošijeg socijalnu stanja, a to je potpuna stipednija, kao i za one koji su učenici generacije obezbjeđen je određen popust“ rekao je Adnan Mujkić, direktor Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla

Međutim, osnovati školu i to školu ovakvog tipa nije bilo lagano, a to svjedoči i profesorica Mirzeta Hadžić- Suljkić, koja je bila mentor u izradi elaborata i nastavnog plana i programa škole.

„Kada je pravljen plan i program vodilo se računa o korelaciji nastavnih predmeta da ne bude preklapanja. Tražili smo da sve ono što djeca stiču ili pročitaju ili saznaju, to se provjeri u praksi, da učenici vide da to što su učili zaista da to nešto vrijedi „ dodala je prof. dr. Mirzeta Hadžić Suljkić, suosnivač Mješovite srednje „ Savremeno- umjetničke škole“ Tuzla

Prostorije Savremeno umjetničke škole Tuzla nalaze se u Gimnaziji Ismet Mujezinovićkoja je u ovom trenutku jedina prepoznala inovaciju u obrazovanju i uvođenju dramske pedagogije u svijet obrazovanja i odgoja.

„Gimnazija Ismet Mujezinović je već u ranom periodu razvoja i ideje o osnivanju privatne ustanove Srednje “Savremeno-umjetničke škole” prepoznala značaj te ideje i stavila se na raspolaganje u kontesktu da ih podrži, da im ponudi određeni prostor i potpisan je ugovor između ove dvije ustanove za korištenje dvije učionice i dodatnih pratećih prostora za realizaciju nastavnog procesa.“ dodao je Mirza Jahić, direktor JU Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla

Dani otvorenih vrata Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla počeli su danas i traju do ponedjeljka 30. avgusta, a u okviru njih svi zainteresovani mogu posjetiti prostorije škole. Svečano otvaranje prve škole ovakvog tipa bit će ozvaničeno koncertom solo pjevanja u petak 27. avgusta sa početkom u 20 sati.