Počeli radovi na postavljanju nove travnate podloge na stadionu Tušanj

Počeli su radovi na postavljanju nove travnate podloge na stadionu Tušanj u okviru projekta ”Potpuna rekonstrukcija glavnih terena na stadionionima Premijer lige BiH” Fudbalskog saveza BiH. Radovi bi trebali biti završeni u naredna dva mjeseca. Pored tuzlanskog stadiona, bit će rekonstruisano još 11 terena. Najvećim dijelom, projekat se finansira iz UEFA fondova i vlastitih sredstava Saveza, te klubova i lokalnih zajednica koji raspolažu stadionima.

”Mogu reći da smo dočekali ovo da se počne raditi teren stadiona. To je kompletno mijenjanje travnatog terena sa drenažama, sa navodnjavanjem, zagrijavanjem, bit će grijači gdje će se moći snijeg zimi topiti. To je veliki zahvat u kome učestvuje FS BiH, Grad Tuzla i UEFA. Tuzla je među prvima dobila da se gradi teren, radovi bi trebali biti završeni za dva mjeseca. Da li će nešto iskrsnuti to ne znamo. Izradom ovog terena doćemo u situaciju da će se moći igrati jedno ili dva prekola Evrope”, navodi Dževad Šećerbegović, direktor JU Gradski stadion ”Tušanj”.