Počeli radovi na toplifikaciji Batve

Počelo je izvođenje radova na sekundarnoj vrelovodnoj mreži u naselju Batva kako bi se individualni stambeni objekti u ovom naselju mogli priključiti na sistem daljinskog grijanja i to pod tzv. povoljnijim uslovima. To podrazumijeva da troškove radova i nabavke centralne podstanice kao i priključak od centralne podstanice do zida objekta snosi Gradska uprava, a predviđena vrijednost ugovora iznosi 760 000 KM.

Šta predviđa projekat?

Projekat predviđa gradnju centralne toplinske podstanice za koju Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica očekuje odobrenje za građenje, a uporedo sa početkom gradnje toplinske podstanice radi će se njeno priključenje na postojeći sistem daljinskog grijanja. No, iako su radovi počeli, stanovnici Batve koji žele postati korisnici centralnog grijanja vjerovatno će to, zbog komplikovane procedure i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, moći tek od naredne grijne sezone.

„Iskrena da budem, tek kad se svi radovi završe, ovi predviđeni i ugovoreni, stvoriće se preduslovi za odobravanje za one procedure koje svaki vlasnik individualnog stmbenog objekta mora da prođe i ovaj put isto želim da uputim sve zainteresirane na naše preduzeće Centralno grijanje gdje će dobiti sve potrebne informacije kad je u pitanju ama procedura priključenja“, izjavila je za RTV Slon Mirela Uljić, šefica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesenih zajednica Grada Tuzla.