Počelo suđenje u predmetu protiv doktorice JZU UKC Tuzla

Pred Općinskim sudom u Tuzli počelo je suđenje u krivičnom predmetu protiv optužene Melihe Zahirović Suljić. Dana 19.oktobra.2022.godine otvoren je glavni pretres u ovom predmetu. Imenovana je optužena da je počinila krivično djelo – Teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, u vezi sa krivičnim djelom – Nesavjesno liječenje.

Meliha Zahirović Suljić optužnicom se tereti da je u periodu od 10.jula do 08.avgusta 2020.godine, kao doktor medicine – specijalista infektolog na Klinici za zarazne bolesti JZU UKC Tuzla, obavljajući svoju djelatnost, svjesna da je maloljetna pacijentica sa nejasnim febrilnim stanjem i da se kao takva treba hospitalizovati isključivo u ovoj Klinici i da može doći do određenih posljedica, ali olako držeći da do istih neće doći, primijenila očito neprikladan način liječenja, čime je prouzrokovala znatno pogoršanje postojećeg zdravstvenog stanja usljed čega je nastupila smrt maloljetne pacijentice.

Nastavak suđenja zakazan je za dan 16.novembar.2022.godine.