Počeo 5. Kongres infektologa i 2. Kongres mikrobiologa /FOTO/

U Tuzli se do 22. septembra održava 5. Kongres infektologa i 2. Kongres mikrobiologa BiH sa međunarodnim učešćem. Neke od tema Kongresa su infekcije središnjeg živčanog sistema, sepse i endokarditisi, bolničke infekcije, virusni hepatitisi, gastrointestalne infekcije, infekcije bolesti djece itd.

Posebne sesije bit će vođene o temi liječenja hepatitisa C. Naime, pacijenti u BiH dobili su mogućnost liječenja najnovijim lijekovima, mnogo efikasnijim u borbi protiv ove bolesti.

“Zavodi zdravstvenog osiguranja RS-a i FBiH učinili su u protekloj godini velike napore kako bi osiguranicima u oba entitea obezbijedili najnovije terapije za liječenje različitih bolesti, između ostalih i hepatitisa C. Od 2016. godine registrovani su tzv. direktno djelujući antiretroviralni lijekovi koji ranije nisu postojali. Do sada su Zavodi zdravstvenog osiguranja trošili milionske iznose na terapiju bolesnika a uspjeh liječenja bio je neizvjestan. Sada je to sve promijenjeno od kako su na raspolaganju DAA lijekovi.”, istakao je prof. dr. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC-a Tuzla.

Organizator Kongresa je UKC Tuzla, Klinika za infektivne bolesti, Udruženje infektologa i mikrobiologa BiH.