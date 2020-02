Početak nove radne sedmice u znaku sunca

.U ponedjeljak u BiH preovladavat će sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća magla. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 11 do 17 °C.

U utorak jutro na sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno. U ostatku zemlje vedro. Tokom dana u Bosni postepeno naoblačenje. Prije podne ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može biti slabe kiše. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 13, na jugu od 12 do 17 °C.

U srijedu prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana ili u večernjim satima u većem dijelu zemlje se očekuje kiša. Tokom noći u višim područjima centralne i istočne Bosne je moguć snijeg i susnježica. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 °C.

U četvrtak jutro pretežno oblačno. U ostatku dana razvedravanje u Posavini, Krajini i u Hercegovini. U ranim jutarnjim satima kiša u Hercegovini i Posavini, a u ostatku Bosne susnježica ili snijeg. Tokom prijepodneva slabe padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 7, a dnevna od -1 do 5, na jugu i sjeveru zemlje od 4 do 10 °C.