Početkom naredne sedmice stiže zahlađenje

U nedjelju, 7. jula, bit će pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima postepeno naoblačenje u Posavini, Krajini i na sjeveroistoku Bosne uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren zapadni i jugozapadni. Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, poslije podne, su mogući povremeno jaki udari vjetra. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 28 do 34 stepeni.

U ponedjeljak, 8. jula, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U Hercegovini poslijepodne lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveru. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 29, na jugu do 33 stepeni.

U utorak, 9. jula, veći dio dana pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana padavine će postepeno slabiti i prestati. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 26 do 31 stepeni C.

U srijedu, 10. jula, bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 stepeni, saopćwno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH .