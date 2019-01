Počinje revizija diploma u Tuzlanskom kantonu?

Bh. obrazovanje trenutno je u žiži afere oko lažnih diploma, odnosno diploma koje su stečene pod sumnjivim okolnostima i u nezamislivo kratkom vremenskom periodu. Slučaj tuzlanskog profesora koji se sumnjiči da je uzimao mito za diplome dodatno je uzburkao javnost, a Ministarstvo obrazovanja i nauke TK pokrenulo je proces koji bi mogao odgovoriti na pitanje; koliko je ”lažnih diploma” u TK? Tako je Vlada TK zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor ustanova koje realizuju programe obrazovanja odraslih.

„Mi apsolutno kao reosrno ministarstvo osuđujemo svaku pojavu ovog tipa i apsolutno smo neko ko insistira isključivo na zakonitosti i pravilnosti rada svih ustanova koje se bave između ostalih obrazovanjem odraslih“ – rekao je Fuad Mešanović, pomoćnik ministra obrazovanja i nauke TK.

U TK kontrolisano će biti 25 škola koje vrše obrazovanje odraslih prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i četiri centra za obrazovanje odraslih, a Vlada TK je dala rok od 45 dana za to. No, iako je to konačan zaključak Vlade iz Kantonalne uprave za inspekcije poslove kažu da se ne žele oglašavati jer nisu službeno dobili konačan zaključak i zaduženje koje je Vlada obznanila – tako da odgovor na pitanje kada počinju sa aktivnostima nismo dobili. Također, iz Ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je to sada stvar procedure, a da se prije završetka procesa ne može govoriti ima li i koliko nelegalno stečenih diploma.

S obzirom da najveći interes vlada za diplome medicinskih sestara i tehničara, upravo škole koje nude ovo zvanje bit će pod lupom. Statistike pokazuju da je u samo tri srednje škole koje imaju odobrenje da vrše prekvaifikaciju za medicinsko zvanje u Tuzlanskom kantonu u posljednje tri godine upisano više od 1.000 vanrednih učenika. Direktor Medicinske škole Tuzla smatra da kvalitet mora biti na prvom mjestu, nikako kvantitet, a da je ovako veliki upis u medicinske škole pokazatelj trenutnog stanja.

”Mislim da je to stvar trenda i da je to trenutno trend jer je u inostranstvu velika potražnja za tim kadrom. Ali svaki trend bude i prođe, nije to ništa fiksno ništa stalno,” kazao je dr.sci. Mirnes Avdić, direktor Medicinske škole Tuzla.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH poručuju da 85% medicinara koji odlaze iz BiH jesu mlade osobe koje su završile medicinsku školu, da li redovnim školovanjem ili prekvalifikacijom. No, osim ispitivanja diploma o prekvalifikaciji i programa za obrazovanje odraslih, treba izvršiti reviziju svih diploma, pa i onih na Visokoškolskim ustanovama, smatra studentica Aida Hajdić koja je kroz svoje školovanje znala za slučajeve nelegalno stečenih diploma. ”Znam par osoba koje su tako završavale srednje škole … kako bi išli vani da rade, to su većinom zanati” – priča Aida.

Ovakvi primjeri, kaže Aida, negativno utječu na one koji se trude i rade jer devalvacija znanja demotiviše i one najbolje. Zato, zaključuje Aida, imamo nekompetentne osobe na bitnim pozicijama. Revizija diploma i pojačane inspekcijske kontrole to će spriječiti u budućnost, smatraju u ministarstvu – iako su još godinama prije upravo to tražile strane ambasade, Austrije, Hrvatske, Njemačke. I pored toga revizija do sada nije provedena, ali ni sada nije kasno, kažu u Odsjeku za obrazovanje i nauku. Nakon revizije, konačnog izvještaja i uvida u eventualo postojanje nelegalno stečenih diploma najavljeni su konkretni koraci.

”Vjerovatno će doći do poništenja odnosno proglašenja nevažećih diploma, ako se utvrdi da su na nezakonit način stečene” – zaključio je Fikret Vrtagić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku.

Ako se do sada zvanje i moglo steći preko noći, znanje nije nikada. U Ministarstvu obrazovanja smatraju da uz pojačane kontrole i provjere ni zvanje više neće biti moguće kupiti – ono će se moći steći isključivo trudom i radom.