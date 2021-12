Podcast o Tuzli: Dočekali smo – idemo na 43. druženje Krečana!

U 15 sati na YouTube kanalu RTV Slon gledajte 39. redovnu epizodu podcasta “Tuzla calling”. Za vas smo otišli na 43. susrete Krečana, koji su upriličeni 11. decembra. Ovi susreti posebni su i po tome što su održani u novom “Partizanu”. Iako u pandemijsko vrijeme i prema važećim epidemioškim mjerama, tradicija se nije prekinula, baš kao što nije prekinuta i tokom ratnih dešavanja.

Iz opisa epizode izdvajamo:

„Bio je oktobar, jedno uobičajeno veče u kafani Kuglane u Kreki. Počelo je oko toga “ko su pravi Krečani”, odakle dokle se prostire Kreka, koliko ima “pravih” Krečana… Kod trećeg “deca” pade i dogovor: hajmo skupiti sve Krečane na jednom mjestu, da se družimo. Tako su počeli Josip Jozo Bošnjak, Niko Bujaković, Duško Đuranović – Đuran, Kerim Pazarac i Štefko Bilandžija – Keli. Rekli su: “Neka skup bude u subotu, 9. decembra”. Da bi novoosnovani odbor mogao funkcionirati, odnosno, da bude i “sklonih pisanju”, a i da se nađe neko i od tada mlađih, a mislećih, u odbor su kooptirani Josip Brumec – Pinči i novinar Miroslav Petrović – Mirčina. I krenulo je. Okupili su se samo Krečani, dok će Krečanke nakon silnih protesta krenuti u ovo društvo od trećih susreta, 1981. godine, u restoranu Moluhe. Štampale su se pozivnice i dijelile “po kućama”, od vrata do vrata. Ponegdje bi “kurire” domaćin uvukao na čašicu ili već osušeno, jer je to bilo vrijeme kada je skoro svaka kuća imala sušnicu ili pušnicu. Pa da se oproba, i popije koja “meka” ili “ljuta”, svejedno. Mnogi su se obradovali pozivu, a ponegdje bi “kuriru” ljutita Krečanka zalupila vrata, uz komentar: “Opet ga zovete na lokanje, gubite mi se s vrata”. Elem, Prvi susret Krečana organizovan je, kako rekosmo, 9. decembra 1979. Bila je, dakle druga subota u decembru i to je bio termin koji je usvojen za ubuduće kao stalni – susreti Krečana održavaju se evo 38. put svake druge subote u decembru. U subotu, dakle, danas u 11 sati, Krečani će se ponovo okupiti u dvorištu DTV “Partizana”, ali neće biti osnivača skupa: Joze, Nike, Đurana, Kerima i Kelija, koji je otišao posljednji, ove godine. Svi su otišli Bogu na ispovijest. Neko kaže otišli su u bolji i pravedniji svijet. Nisu s nama, sada su, vjerovatno, na nekom drugom okupljanju i “druženju”, ponovo su se našli. Mi ih pamtimo, prisjećamo se, jer su to bili zaista “pravi Krečani”, svi odreda dobri i plemeniti ljudi. Osobe koje bi svako poželio u društvu. Danas ćemo ih se sjetiti, odati im počast, popiti koji “dec” u njihovo ime. Neka i mlađi znaju ko je osmislio i pokrenuo Susrete Krečana. Tradiciju koja se neprekidno njeguje 38 godina. A i ubuduće će. Hvala im na ovoj lijepoj ljudskoj tradiciji koju su započeli. Neka im je vječna slava i hvala“- Svojevrstan je ovo omaž susretima Krečana koji je pred 38. susrete napisao Miroslav Petrović, a koji je odličan uvod u epizodu podcasta „Tuzla calling“ koja je posvećena 43. susretima Krečana. Kroz susrete nas vode Derviš Čičko, Milena Mičić Mehmedagić i Darko Zabuš.

Dok čekamo ovu sjajnu priču, podsjetimo se na našu priču iz prošle sedmice koju nam je pričala fascinatna Enisa Pilavdžić.

