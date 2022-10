Podsticaji za kupovinu električnih autmobila u BiH – Interes građana sve veći

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila, koja je usvojena krajem jula, donijeta je kako bi motivisala građane da kupuju takvu vrstu vozila, sa krajnjim ciljem smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine. Iako je generalno sve veći interes za kupovinu ovih automobila, ograničavajući faktor su izrazito visoke cijene.

Odlukom Savjeta ministara do kraja godine ukinuta je carina na uvoz električnih automobila u BiH i smanjena carinska stopa na uvoz hibridnih automobila sa 15 na 5 posto. Nabavku takvih vrsta automobila subvencioniše i Vlada FBiH i to sa 10. 000 KM za električna i 5.000 KM za hibridna vozila. U Privrednoj komori Fedracije kažu da su to prvi koraci koji bi mogli biti prekretnica kada je u pitanju elektrifikacija transporta.

“Jedan put od Sarajeva do Ptuja u Sloveniju nas je koštao o utrošenom gorivu nepunih 20 KM. Iskoristili smo neke punionice u EU pa smo ga čak punili na punjačima koji su bili besplatni tako da nas je put sa električnim vozilom od Ptuja i nazad koji bi nas u regularnoj cijeni da smo koristili vozilo s aunutrašnjim sagorijevanjem košta 100-120KM. Ušteda je neuporedivo veća naročito u vrijeme skupocjenog goriva za pogon klasičnih automobila, no nabavna cijena električnih vozila je znatno viša. Najskuplji koji je uvezen ove godine Porše plaćen je 230.000 KM sa dažbinama. Najniža cijena plaćena je za Fiat 500 e 13. 000KM”, kazao je Armin Hodžić, direktor Sektora za energetiku u PK FBiH.

“Ono što je otežavajuća okolnost je da je odluka o subvencionisanju donijeta u junu, a tek od septembra odluka o ukidnaju carina tako da će se ti efekti tek vidjeti krajem naredne godine. A odluka Savjeta ministara je donijeta do kraja ove godine. Mi ćemo kao Udruženje incirati produženje ove odluke kako bismo mogli vidjeti rezultate jer u ovm kratkom periodu smatramo da svi benefiti se neće moći manifestovati”, istakla je Anela Karahasan, iz Udruženja za elektromobilnost BiH.

U Bosnu i Hercegovinu od početka godine uvezeno je 40 vozila na električni i nešto više od 400 na hibridni pogon. Gotovo jednako kao i prošle godine, ali dvostruko više u odnosu na dvije godine ranije. No, to je tek 10 posto od ukupnog broja uvezenih putničkih automobila u BiH.

“Osnovni razlog zašto nije došlo do rasta uvoza ovih vozila je činjenica da smo mi u ovoj godini uvozili uglavnom polovna vozila na ovaj pogon, a na takva vozila se ne odnosi ova odluka Savjeta ministara već isključivo na uvoz novih putničkjih vozila na električni i hibridni pogon”, pojasnio je Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U udruženjima koja podstiču elektromobilnost nadaju se i da će postojeća odluka kojom su privremeno suspendovane i smanjene carinske stope na električna i hibridna vozila biti produžena.Trenutna je na snazi do 31. decembra. Do tada je otvoren i Javni poziv za subvencije Federalnog ministarstava energije sa raspoloživim iznosom od milion KM.

RTV Slon/BHRT