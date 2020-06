Pojačan promet i duge kolone na graničnim prijelazima na izlazu iz BiH

Pojačan je promet vozila i duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Gradina i Velika Kladuša, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog radova u Crnoj Gori je zatvoren granični prijelaz Deleuša (BiH)-Vraćenovići (CG). Na ostalim graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

S obzirom na to da za poslijepodnevne sate meteorolozi najavljuju padavine i da je za područje BiH upaljen žuti meteolarm, iz BIHAMK-a savjetuju oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk), od 5 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 5 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave, vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

U toku su radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša (Zenica) prema Sarajevu.

Zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, a na tim lokacijama saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Livno-Kamensko na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Šićki Brod-Srebrenik, zbog sanacionih radova u blizini petlje Šićki Brod saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Također, radovi se izvode i u naselju Drenik (naizmjenično propuštanje vozila).

Na putu Jelah-Doboj, zbog sanacije mosta preko rijeke Radušice, saobraća se privremenom obilaznicom.

Na cesti Prijedor-Kozarac (lokalitet Kalate), zbog sanacije klizišta, saobraća se usporeno obilaznicom uz magistralni put.

Na mostu na ulazu u grad Jajce, u toku su sanacioni radovi te su postavljeni semafori (naizmjenično propuštanje vozila).

Zbog radova na izgradnji trake na cesti Donji Vakuf-Turbe (Komar), saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog sanacionih radova u tunelu Vinac na putu Jajce-Donji Vakuf, (tunel Vinac), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na dvjema dionicama puta Kiseljak-Busovača, (Busovača-Draga i Jehovac-Brestovsko), u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraća naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje trake za spora vozilla na cesti Gromiljak-Blažuj (Han Ploča-Kobiljača), saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

Na ulazu u Ljubuški (cesta Grude-Ljubuški), zbog izgradnje pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično, kao i na cesti Tomislavgrad-Posušje (Mesihovina-Bukovica-Mrkodol).

Na putu Pelagićevo-Gradačac (Turić), zbog deminerskih radova u vremenu od 8.15 do 15.05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije raskršća Gorica (Livno), saobraća se jednom trakom, naizmjenično, kao i zbog sanacije klizišta na cesti Karanovac-Crna Rijeka.

Jednom trakom naizmjenično se saobraća i na relaciji Livno-Kamensko zbog neophodnih radova (postavljeni semafori).

Na putu Gornji Vakuf-Prozor, zbog radova na izgradnji pješačkog pothodnika, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima, a saobraćaj na relaciji Bugojno-Gornji Vakuf (Gračanica) je obustavljen zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Bunte te preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Zbog radova na sanaciji slijeganja trupa ceste i potpornog zida, saobraća se jednom trakom naizmjenično i na cesti Prozor- Jablanica (Lug).

Preusmjeravanje saobraćaja na alternativni pravac je aktuelno i na cesti Jošanica-Stup zbog radova na sanaciji mosta u naselju Reljevo, dok se jednom trakom naizmjenično saobraća na relaciji Ostrožac-Jablanica zbog sanacionih radova.

Na pravcu Ilidža-Blažuj, zbog radova na redovnom održavanju, povremeno se saobraća usporeno.

Na pravcu Drivuša izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša”, s privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Na 2 km od Gruda prema Posušju, zbog sanacionih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, a na pravcu Olovo-Semizovac (most preko rijeke Ljubine) u toku su sanacioni radovi te je u funkciji obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Na putu Kladanj-Živinice (Vitalj), zbog sanacije klizišta, saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju, do se u centru Kladnja, zbog sanacionih radova na mostu, saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na pravcu Sarajevo-Vogošća (skretanje za Blagovac), zbog izgradnje kružnog toka je saobraćaj preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Jednom trakom, naizmjenično se saobraća na pravcu Sarajevo-Trnovo zbog izgradnje MHE Krupac na rijeci Željeznici, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na pravcu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Ormanica-Gradačac (Kerep) je pravac na kojem su u toku sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.