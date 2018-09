Pojačan promet vozila na ulazu u BiH na GP Bosanski Brod

– Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama, uz riječne tokove i u višim predjelima. Izdvajaju se doline rijeka Lašve, Save i Drine.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, mogući su sitniji odorni zemlje ili kamenja. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Zbog održavanja memorijalne trke na području Unsko-sanskog kantona danas će se saobraćati usporeno u smijeru kretanja učesnika trke na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac- Ključ (M-5). Molimo vozače da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore izvode se na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, zbog čega je na ovoj dionici na snazi obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj i M-16 Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce.

U cilju nesmetanog održavanja penjačkog “Drill and Chill” festivala do 23.septembra, od 11.00 do 11.45 sati dolazit će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka, na lokalitetu kanjona Tijesno. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na put preko Čađavice (Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad).

Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na Graničnom prijelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na asfaltiranju u Crnoj Gori i najavljenih obustava saobraćaja, do 22. septembra od 09.00 do 13.00 sati, ne preporučuje se korištenje GP Deleuša.

Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.