Pojačana frekvencija vozila u BiH – Zadržavanja na graničnim prelazima

Frekvencija vozila danas je pojačana, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju (uključujući motocikliste, bicikliste i pješake) da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe, kako bi izbjegli rizična preticanja.

Povremeni kraći zastoji aktuelni su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajamo putne pravce: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija, M-16 Bugojno-Kupres, M-17 Maglaj-Žepče i M-18 Sarajevo-Vogošća.

Na graničnom prelazu Doljani pojaćana je frekvencija vozila u oba smjera, a zadržavanja su oko 60 minuta. I na GP Bosanski Brod frekventno je u oba smjera, a zadržavanja su u intervalima od 30 do 60 minuta. Na GP Bosanska Gradiška na ulazu u BIH čeka se do 45 minuta, a ista zadržavanja su i na prelazima Izačić i Velika Kladuša, ali pri izlazu iz BIH. Na GP Osoje na izlazu iz BIH čeka se 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su nešto kraća. S obzirom da je vikend pred nama, tokom cijelog dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini graničnih prelaza. Podsjećamo, za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni granični prelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.

Vozače napominjemo da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.