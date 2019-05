Pokretna dijabetološka ordinacija i u Tuzli: Građani mjerili šećer

U cilju ranog otkrivanja dijabtesa i pravoremenog uključivanja terapije, kompanija Pharma Macc u saradnji sa tuzlanskim Udruženjem građana, roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom ”Novi horiznosti” u nedjelju i ponedjeljak održala je u Tuzli akciju besplatnog mjerenja šećera u krvi. Građani su u Pokrentoj dijabetološkoj ordinaciji na Trgu slobode, osim provjere šećera, mogli i dobiti i savjete o pravilnoj regulaciji dijabetesa.

Dijabetes je tiha i podmukla bolest, te mnogi oboljeli postanu svjesni da imaju dijabetes kada se suoče s nekim od životno opasnih komplikacija koje ova bolest izaziva, poput bolesti srca, sljepoće ili nervnih bolesti. Zbog toga je kompanija Prahma Macc osmislila projekat koji za cilj ima rano otkrivanje dijabetesa i pravoremeno uključivanje terapije. Tim povodom, ova ekipa jučer i danas boravila je u Tuzli, gdje su građani u Pokretnoj dijabetološkoj ordinaciji mogli besplatno izmjeriti šećer u krvi.

”Ovo je jedan humanitarni projekat koji mi radimo već dvije godine, a nadamo se da ćemo i u narednim godinama. Bitno nam je da preveniramo dijabetes jer je to moguće, da stavimo do znanja da svaka druga osoba na svijetu ima simptome dijabetese. Imali smo mali milion primjera kada građani kažu ne, ja nemam šećer, ali mi kažemo da izmjere jer to ne mogu znati dok ga ne izmjere”, navodi Damir Ovčina – vođa projekta Prve dijabetološke ordinacije na točkovima 2019.

Da je prevencija izuzetno važna smatraju i Tuzlaci Muhamed Kovačević i Suad Selimović, koji su odlučili odvojiti par minuta i saznati je li im šećer u krvi u normalnim vrijednostima.

”Tek kada zaboli i kada postane ozbiljan problem onda tek idemo svojim ljekarima, a s druge strane tek u Domovima zdravlja su velike gužve kada su u pitanju laboratorijske analize, tako da su ovakve akcije za pozdraviti i za poželjeti da uspiju”, kaže Selimović.

O važnosti zdravlja danas su govorili i učenici Osnovne škole Solina. Iako znaju da je bitno brinuti se o sebi i svom zdravlju, danas su naučili i nešto novo kada je u pitanju dijabetes.

Akciju mjerenja šećera u krvi ova ekipa nastavlja već od sutra u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Na redu su gradovi u Hercegovini, nakon čega se vraćaju u centralnu Bosnu.