Policijska akcija u TK – Kod 18 osoba pronađeno i oduzeto 48 pakovanja različite vrste droge

Policijski službenici tokom proteklog vikenda kod 16 osoba u Tuzli, pronašli i oduzeli 35 pakovanja različite vrste opojne droge.

Policijski službenici su u Tuzli izvršili pretrese osoba inicijala: N.M., M.S., E.M., E.K., A.M., N.J., A.S., A.D., V.H., E.K., N.D., A.H., A.O., E.H., A.O., i N.D.

O događajima je obaviješten kantonalni tužilac, a policijski službenici poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju istih i podnošenju Izvještaja Kantonalnom tužilaštvu protiv navedenih osoba u skladu sa zakonom i rezultatima vještačenja.

Također, proteklog vikenda su službenici policije u Doboj Istoku kod osoba inicijala S.H. i A.M., pronašli i privremeno oduzeli šest manjih pakovanja sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „cannabis“ i sedam manjih pakovanja sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin – speed“.

Nad ovim osobama je izvršena kriminalistička obrada, nakon koje je S.H. uz Izvještaj predat nadležnom Tužilaštvu TK-a na dalje postupanje, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK.