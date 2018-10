Poljoprivrednici ponovo bez prihoda: Cijena pšenice prekasno povišena

Cijena pšenice po kilogramu posljednjih nekoliko dana u BiH porasla je za oko 10 feninga, tako da sada iznosi od 30 do 35 feninga, ali, kako kažu poljoprivrednici, opet su ostali kratkih rukava, jer su prodali skoro svu pšenicu po nižoj cijeni.

Naime, kako tvrde ratari, s višom cijenom pšenice jedinu zaradu imaju mlinari, jer će podići cijenu brašna pravdajući to novom cijenom ove žitarice.

Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika “Semberija”, rekao je za “Nezavisne” da po sadašnjoj cijeni od 35 feninga skoro niko od poljoprivrednika nema da proda pšenicu.

“Ratari su bili prinuđeni da pšenicu ljetos prodaju po mnogo nižoj cijeni, a sada kada je cijena porasla jedinu korist će vidjeti mlinari, dok ćemo mi proizvođači ostati kratkih rukava”, ističe Maletić i dodaje da je otkupna cijena kada je žetva bila u toku iznosila oko 0,25 KM po kilogramu.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, rekao je za “Nezavisne” da sada otkupna cijena pšenice iznosi i do 0,35 KM po kilogramu, za razliku od one ljetos, kada je bila od 0,23 do 0,25 KM po kilogramu.

“Nemam informaciju da je neko od poljoprivednih proizvođača uhljebio neke velike količine po ovoj novoj cijeni”, kazao je Marinković.

Boško Radić, poljoprivrednik iz Bijeljine, ističe da je cijena pšenice porasla u posljednjih nekoliko dana za 10 feninga po kilogramu, ali da je mnogi nemaju u ambarima.

“Mi smo bili prinuđeni da pšenicu prodajemo za 0,23 do 0,25 KM po kilogramu i to je tada bila sramotna cijena, a sada kada je skočila mi poljoprivrednici nemamo pšenice u ambarima”, kazao je Radić.

Prema njegovim riječima, sadašnja cijena je realna i mogla bi da pokrije troškove koje ratar ima.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, ističe da se cijena kvalitetne pšenice u FBiH kreće od 0,30 do 0,35 KM po kilogramu.

“Malo je poljoprivrednika koji imaju da prodaju pšenicu, jer su veće količine prodali ljetos, kada je cijena bila znatno niža”, ističe Bićo i dodaje da zaradu imaju samo mlinari, ali i oni koje se bave stočnom hranom.

Rast cijene pšenice, kako kažu mlinari, uticaće i na cijenu brašna, a samim tim i na cijenu pekarskih proizvoda.

Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara RS, ističe da je cijena brašna od prvog poskupljenja, koje je bilo početkom septembra, skočila za još osam feninga.

“Još čekamo onaj famozni momenat ‘da se vodostaj Dunava podigne’ te da krene izvoz pšenice, a kada se to desi cijene pšenice će se korigovati na više”, ističe Kos i dodaje da će više cijene pšenice diktirati i poskupljenje brašna.

Da su proizvođači razočarani niskom otkupnom cijenom pšenice govori i to da će, kako kažu, ove godine sigurno zasijati manje površine, koje će se naći pod jesenjim kulturama.

“Iako je sada sezona jesenje sjetve, pored toga što poljoprivrednici odustaju od sjetve, sad nam najveći problem predstvalja to što u zemlji nema vlage, tako da mnoge površine neće moći biti sjetveno obrađene”, pojasnio je Maletić.

