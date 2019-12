Pomozi.ba svakodnevno pripremi i isporuči 7.000 obroka: Potrebni su nam volonteri

Uposlenici Udruženja i volonteri svakodnevno rade na osiguranju obroka za ljude, ali kako kažu, broj onih su potrebi se povećava, pa time i potreba za još većim brojem volontera. Pozivaju sve koji su u prilici da se jave u Udruženje i dnevno provedu sat, dva ili tri, tačnije, koliko su u prilici, i na taj način i oni doprinesu humanitarnom radu



Svakodnevna priprema i isporuka hiljada obroka jedan je od poslova kojim se bavi Udruženje Pomozi.ba. U svojim kuhinjama pripremaju obroke koje zatim isporučuju starim, bolesnim, iznemoglim i nepokretnim osobama. Pored njih, pripremaju i hiljade obroka za migrante koji se trenutno nalaze na području Bosne i Hercegovine.

Uposlenici Udruženja i volonteri svakodnevno rade na osiguranju obroka za ljude, ali kako kažu, broj onih u potrebi se povećava, pa time i potreba za još većim brojem volontera. Pozivaju sve koji su u prilici da se jave u Udruženje i dnevno provedu sat, dva ili tri, tačnije, koliko su u prilici, i na taj način i oni doprinesu humanitarnom radu.

U kuhinji u prostorijama Udruženja nalazi se veliki broj osoba, kako uposlenih tako i volontera, koji rade na pripremi obroka za migrante i domaće stanovnike u potrebi.

“U kuhinji na Čengić-Vili (naselje u Sarajevu, op.a.) pripremi se između 600 i 700 obroka dnevno, što za naše ljude – stare i iznemogle, kojima obroke nosimo na kućnu adresu, u kuhinji se privremeno pripremaju i obroci za migrante koji se nalaze u kampu Blažuj. Pored ovoga, nadležni smo za kuhinju u kampu Ušivak u Hadžićima. Ukupno, zavisno od broja migranata, pravimo do 4.500 obroka”, pojasnio je osnivač Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić.

Pozvao je i sve one koji žele da volontiraju i na taj način pomognu uposlenicima ovog Udruženja koje je svakodnevno u službi građana.

“Potrebna nam je pomoć oko pripreme hrane, pranja suđa… Pored kuhinje na Čengić-Vili i u kampu Ušivak, imamo i restoran ‘Dobre volje’ u Travniku. Pored toga, imamo saradnju sa nekim kuhinjama širom BiH. Kada uzmemo u obzir i užine, imamo oko 7.000 obroka na dnevnom nivou. Dakle, obroci za migrante, za naše ljude i djecu koja primaju užinu u desetinama bh. škola. Plan za 2020. godinu jeste da još na nekim lokacijama pripremimo te restorane”, izjavio je Karalić.

– Radna atmosfera i druženje među volonterima –

Među volonterima koje smo zatekli u kuhinji Pomozi.ba na Čengić-Vili bila je i Safiye Ozturk, državljanka Turske koja u BiH živi već četiri godine.

“Ovdje dolazim dobrovoljno. Veoma sam sretna što sam ovdje, jer je jako dobra radna atmosfera i stekla sam mnogo prijatelja. Dani prolaze u dobroj radnoj atmosferi i sretni smo što pripremamo obroke za migrante i bh. građane”, pojasnila je Ozturk.

Za Udruženje i volonterski rad čula je od prijateljice, koja također dolazi volontirati.

“Željela sam i ja vidjeti kako se to ovdje radi. Mnogo je pomoći u ovom Udruženju, mnogo ljudi ovisi o Udruženju. Brzo sam se navikla na ljude koji se također nalaze tu. Ja sam jedini stranac ovdje, ali se tako uopšte ne osjećam”, ispričala je Ozturk, koja je i ranije volontirala u Turskoj.

Već određeno vrijeme u kuhinji udruženja Pomozi.ba volontira i Selma Celik.

“Na ovo sam se odlučila prije 15-tak dana. Stiglo je još migranata i njima ovdje treba pomoć. Osjećam se jako lijepo što ovo radim. Pozvala bih sve dobre ljude koji hoće da pomognu, jer ovdje ima jako puno posla, da dođu i pomognu kao volonteri”, kazala je Celik.

Kako je kazala, sve ono što rade u Pomozi.ba, rade i kod kuće. To je uglavnom priprema i kuhanje obroka.

“Radimo koliko možemo, pomognemo, a njima to dobro dođe. Ostajemo sat, dva, tri, koliko možemo. Koliko bude potrebno, radit ću i nastavit ću sa volontiranjem”, pojasnila je Celik.

Alma Sadiković već pet godina volontira u Udruženju.

“Kod njih bih uvijek volontirala. To je jedina firma u Sarajevu u kojoj bih volontirala. Nije mi teško, to su kućni poslovi. Ne znam kako ljudi sami ne odluče da budu korisni, bilo šta i bilo kako. To je jako fino, jer niko ne mora da ostane dugo. Ovdje je svaka pomoć dobrodošla. Trebali bi ljudi da se odluče da pomognu na bilo koji način. Umjesto da idem u shopping i pijem kafu s prijateljicama, ja dođem ovdje, ekipa je odlična. Ima nas svih godina i generacija. Radimo, šalimo se, fino mi je…”, izjavila je Sadiković.

– Jelovnik prilagođen korisnicima –

Kuhar Jasmin Delalić u Udruženju radi oko sedam-osam mjeseci.

“Trenutno kuhamo obroke i za migrante i naše korisnike u projektu ‘Obrok za sve’. Iz naše kuhinje dnevno izađe oko 600 obroka. Poseban je meni za migrante, sa njihovim jelima, koje vole da jedu, znači azijska i arapska kuhinja. A, za bh. korisnike pripremamo bosanska jela. Znači, prilagođavamo sve našim korisnicima”, kazao je Delalić.

Prema njegovim riječima, dnevno u kuhinji imaju oko sedam volontera.

“Meni je zadovoljstvo pomagati ljudima kojima je pomoć neophodna. Ispunjava me kada znam da sam napravio pristojan obrok za nekog starijeg i iznemoglog”, izjavio je Delalić, navodeći da se trude da se obroci ne ponavljaju i da budu što raznovrsniji.

I Nadina Bojić volontira u Pomozi.ba ispred DM-a, koji se uključio u humanitarne aktivnosti tako što je svim svojim uposlenicima omogućio da jedan dan provedu baveći se humanitarnim radom.

“Moja ekipa i ja često dođemo u Pomozi.ba. Ovo nije prvi put. Nama je jako drago da smo u mogućnosti da pomognemo. Bilo bi super kada bi sve firme tako podstakle svoje uposlenike da barem jedan dan u godini provedu u ovim aktivnostima”, kazala je Bojić.

