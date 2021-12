Ponos, slavlje i emocije: Pet sjajnih rezultata bh. sporta u 2021. godini

Bosna i Hercegovina u 2021. godini može se itekako pohvaliti sportskim uspjesima. Košarka je zabilježila jednu od najboljih godina u historiji, dok je Lana Pudar oduševila Europu. U nastavku donosimo pet velikih uspjeha bh. sporta u 2021. godini.

Košarkaška reprezentacija BiH plasirala se na Eurobasket – 20.02.2021.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je prvo mjesto u Grupi H Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Vedrana Bosnića iza sebe su ostavili Grčku, Bugarsku i Latviju.

“Ovo je veliki uspjeh za bh. košarku, znam da su mnogi ljudi u BiH danas gledali utakmicu i sretni smo zbog toga. Fokusirani smo da usrećimo ljude u našoj državi, od prvog dana smo vjerovali i snažno radili da dođemo u trenutno situaciju i ništa nismo dobili džaba. Moramo nastaviti raditi te poštovati jedni druge, moramo ostati fokusirani na sve situacije i biti zajedno do kraja”, rekao je selektor Vedran Bosnić.

BiH će na Eurobasketu igrati u grupi sa Mađarskom, Njemačkom, Slovenijom, Francuskom i Litvanijom. Prvenstvo počinje 1. septembra 2022. godine.

Futsal BiH plasirala se na EURO 2022 – 14.04.2021.

Futsal BiH završila je na prvom mjestu grupe 4 kvalifikacija za EURO 2022 ispred Srbije, Rumunije i Makedonije. Futsal Zmajevi osvojili su 15 bodova za historijski plasman na EURO koji se igra od 19. januara 2022. godine.

Naš tim je u grupi sa Gruzijom, Španijom i Azerbejdžanom. Prvi susret igra se 22. januara protiv Španije.

“Napravili smo veliku stvar. Tek sada smo svjesni kada su se utisli slegli. Da nam je neko rekao da ćemo nakon četiri kola biti sigurni putnici na Evropsko prvenstvo, ne bismo vjerovali, pogotovo jer smo znali kakvu skupinu imamo. Težili smo ka tom drugom mjestu, a na kraju ekspresno odradili posao. Kada sam postao selektor, normalno da mi je bio san da odvedem reprezentaciju na Euro i zato sam ponosan. Ipak, najprije treba čestitati igračima, mi koji smo u stručnom štabu tu smo da ih usmjerimo, damo im samopouzdanje… Posebno mi je drago što ovaj uspjeh slavi cijela naša nacija. Dobili smo veliki broj čestitki”, kaže.Ivo Krezo.

Rukometaši BiH izborili EURO – 02.05.2021.

Rukometna reprezentacija BiH po treći put izborila je plasman na veliko takmičenje. Njemačka je osvojila prvo mjesto u našoj grupi sa maksimalnih 12 bodova, Austrija je završila druga sa šest, BiH treća sa četiri, a Estonija posljednja sa dva.

BiH će na EURO igrati u grupi sa Španijom, Švedskom i Češkom, a prvi meč zakazan je za 13. januar.

“Puno puta sam naglašavao, a sada ću to ponoviti, da je plasman na Europsko prvenstvo ogroman uspjeh za reprezentaciju BiH. Imamo izuzetno tešku grupu, jednu od težih. Bit će jako teško. To bi bio stvarno fenomenalan uspjeh kada bi uspjeli ući među dvije reprezentacije koje idu u naredni krug EP. Nastojat ćemo odigrati jako dobar turnir, pa da uvedemo neke igrače koji će ostati zalog za budućnost. Mislim da je Španija to što jeste, ali je od njih osjetno kvalitetnija reprezentacija Švedske. To vjerovatno svi znaju, to su dvije reprezentacije koje su uvjerlivo u top pet svjetskog rukometa. Mislim da je Švedska za nijansu bolja reprezentacija. Obje reprezentacije su prijavile puni sastav. Izvukli smo Češku iz trećeg šešira, a mogli smo isto tako dobiti i Francusku. Nastojat ćemo se boriti sa svim reprezentacijama, te ćemo protiv svih tražiti svoju šansu. Probat ćemo odigrati najbolje što možemo”, kazao je selektor Ivica Obrvan.

Ženska košarkaška reprezentacija BiH peta na Eurobasketu – 26.06.2021.

Košarkašice BiH napravile su historijski rezultat i osvojile peto mjesto na Europskom prvenstvu. Sjajne Zmajice su u grupi bile bolje od Belgije i Turske, a poražene su od Slovenki. U doigravanju su savladale Hrvatsku, a u 1/4 finalu su poražene od Francuske. U meču za peto mjesto BiH je pobijedila Švedsku.

Jonquel Jones je bila najbolji strijelac i skakač Eurobasketa.

“Ne možete ni zamisliti koliko su nam značile te emocije kojima ste nas hranili, bili ste naša snaga u najtežim trenucima. Ovo što smo ostvarile poklanjamo svima vama u Bosni i Hercegovini, to je uspjeh svih nas. Zajednički, bez ikakvih podjela, kako i treba biti”, poručile su Zmajice.

Lana Pudar osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu – 17.12.2021.

Sjajna Lana Pudar je u finalu Svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju u malim bazenima u disciplini 200 metara delfin zauzela je treće mjesto. Pudar je ostvarila vrijeme od 2.04.88 i postavila novi bh. rekord i osvojila prvu bh. medalju u plivanju.

“Možete i sami vidjeti moje slavlje. Ponosna sam i sretna. Veoma dobro sam trenirala i znala sam da mogu ostvariti dobar rezultat. Ipak, iznenadila sam se medaljom jer sam i dalje mlada te nisam očekivala da ću biti baš toliko dobra”, rekla je Lana Pudar.