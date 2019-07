Poraz mladih košarkašica BiH od Latvije na startu juniorskog EP-a

Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na startu Evropskog prvenstva, koje je u subotu počelo u Sarajevu.

Mlade bh. košarkašice su u prvom kolu D-grupe u dvorani Skenderija poražene od selekcije Latvije sa 85:60 (22:25, 17:13, 29:9, 17:13).

Izabranice selektora Slaviše Ožegovića parirale su selekciji Latvije samo u prvoj četvrtini te prvim minutama drugog perioda, kada su serijom koševa došle do devet poena prednosti. No, u nastavku meča Latvija je preuzela igru i do kraja četvrtine uspjela doći do vodstva, a u drugom poluvremenu u potpunosti “razbila” igru bh. selekcije te slavila ubjedljivu pobjedu.

Najefikasnije u selekciji BiH bile su Ksenija Mitrić sa 16 i Dragana Zubac sa 13 poena, a kod Latvije Paula Klescova sa 18 i Juta Harčenko sa 16 poena.

U prvom meču u grupi D Litvanije je pobijedila selekciju Poljske sa 69:54.

Prije ovog meča odigrane su još četiri utakmice, a pored Litvanije trijumf su upisale i selekcije Italije, Francuske i Rusije. Italijanke su u prvom meču A-grupe pobijedile Belgiju sa 73:52, Francuska je u C-grupi savladala Izrael sa 95:39, a Rusija u okviru B-grupe selekciju Srbije sa 74:50.

U drugom meču C-grupe Španija je pobijedila Češku 80:48, dok se u posljednja dva meča prvog kola od 20.45 sastaju Hrvatska – Njemačka (grupa A) i Mađarska – Bjelorusija (grupa B).

Drugo kolo na rasporedu je danas, a reprezentacija BiH od 18.30 sati igra protiv Litvanije, dok prvu fazu završava u ponedjeljak susretom sa Poljskom.

