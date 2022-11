Poraz rukometašice BiH od Grčke u Cazinu

Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvom meču prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. sinoć u Cazinu poražena od Grčke sa 21:23.

Izabranice selektorice Alme Čehajić Hadžović pružile su jak otpor favoriziranom protivniku i bile veoma blizu pobjede, s obzirom na to da su sredinom drugog poluvremena imale šest golova prednost. No, uslijedio je pad u igri bh. tima, pa su Grkinje u finišu uspjele serijom pogodaka da dođu do izjednačenja, a nakon toga i povedu sa dva gola prednosti.

Rukometašice BiH u posljednjoj minuti su smanjile zaostatak na jedan gol, ali su Grkinje sa zvukom sirene izborile sedmerac i iz najstrožije kazne poentirale za pobjedu 23:21.

Uzvratni susret na rasporedu je za dva dana, ponovo u Cazinu, a pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u drugu rundu kvalifikacija.

RTV Slon/Fena