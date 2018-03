Poruka Bakira Izetbegovića na Programskom skupu SDA: Niko nema ono što ima SDA!

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović poručio je da je ovo najveći skup najvažnijeg dijela strukture Stranke demokratske akcije u njenom postojanju. Faktički – ovo je Sabor SDA.

Važno je što smo se danas okupili u ovom broju i u ovakvom sastavu, da u jednom bremenitom historijskom trenutku razbistrimo političke magle, da artikulišemo stavove Stranke i pošaljemo jasne poruke članstvu i javnosti.

Prva i najvažnija poruka današnjeg sabora je evo ova slika iz Zetre. Slika koja šalje jasnu poruku i onima koji nas vole i onima koji nas ne vole. Ovo je slika snage, sloge i jedinstva kakve nema nijedna druga stranka u Bosni i Hercegovina. Niko nema ono što ima SDA. Niko nije i ne može biti kao SDA. Jer niko nije ni prošao putem koji smo mi pregazili. Jer niko nije nosio, niti je mogao ponijeti breme koje smo mi iznijeli. Mi smo snaga koja je prije tri decenije pokrenula demokratske procese u ovoj zemlji. Mi smo otvorili prostor slobodi. Mi smo organizovali odbranu ove zemlje. Mi smo postigli mir a zatim ostvarili reforme koje su ovu zemlju vodile naprijed. Mi smo vodili brigu o stotinama hiljada raseljenih, ranjenih, demobilisanih, o porodicama koje su ostale bez hranilaca. To je samo naša referenca. To je naša zasluga! To je naš ponos!

Pokušavali su neki da od nas preuzmu tu vodeću ulogu. Pošlo im je to za rukom u par navrata. Ali je trajalo samo po par godina. A da Bogdom nije nikako! Jer su svaki put pravili greške i promašaje koje smo mi onda morali da popravljamo. I popravljali smo! Ali neke od tih promašaja, poput rušenja Aprilskog paketa, vjerovatno nećemo moći popraviti nikada. I zato im nikada više ne smijemo dozvoliti da od SDA preuzmu vodeću ulogu. Da svojom nesposobnošću, političkim kukavičlukom i sebičnim interesima koče napredak ove zemlje. Bosni i Hercegovini trebaju uspjesi i napredak. A SDA je jedina snaga koja je uvijek i uprkos svemu donosila napredak.

Struktura koja danas sjedi u ovoj sali čini okosnicu vlasti u državi i Federaciji – po vertikali i horizontali. Predsjedavajući opštinskih vijeća, kantonalnih skupština, domova entitetskog i državnog parlamenta, načelnici, gradonačelnici, kantonalni premijeri, predsjedavajući Federalne vlade i Vijeća ministara, predsjedavajući Predsjedništva BiH – to je ta iskusna, žilava, patriotska mreža koja se uspješno odupire probuđenim silama dezintegracije, opstrukcije i negacije, osigurava stabilnost u zemlji, stabilnost budžeta, kakvu-takvu stabilnost i funkcionalnost kompleksnih i kontroverznih koalicija, napredak zemlje ne njenom euroatlantskom putu, oporavak privrede.

Ko god misli da je to lak zadatak, vara se. Mi smo najjača karika, ali samo jedna od pet unutar aktuelne koalicije, i zato napredak ne može ići puno brže i puno bolje.

Ipak, ono što je najvažnije jeste činjenica da ova karika postoji, da su bosanskohercegovački patrioti, predvođeni SDA-om postali faktorom bez kojeg niko ne može praviti nikakve računice i kalkulacije u Bosni i Hercegovini i u regionu.

I to će tako trajno ostati – poručio je predsjednik Izetbegović.

Bego Gutić: Vlada K u protekle tri godine postigla odlične rezultate

Bivši premijer Tuzlanskog kantona (TK) i povjerenik u Općinskom odboru SDA Banovići Bego Gutić na programskom skupu SDA održanom u Sarajevu govorio je o rezultatima ostvarenim na svim nivoima vlasti te ciljevima SDA. Gutić je istakao da su dva najveća problema s kojima se Vlada TK suočila na početku mandata bili stabilizacija privrednih prilika i budžeta. Tu su, dodao je, imali brojne blokade te dvije rekonstrukcije vlade.

Ipak, naglasio je, nakon tri godine rada, Vlada TK postigla je odlične rezultate u mnogim oblastima, koji su vidljivi i mjerljivi.

– Riješeni su gotovo svi privredni problemi koji su opterećivali ne samo TK već i cijelu Federaciju BiH, pa i BiH – kazao je Gutić, istakavši da je tokom zadnje tri godine u TK otvoreno 14.000 radnih mjesta, a najavio je otvaranje još hiljadu novih radnih mjesta.

Govoreći o aktuelnom stanju SDA u TK, rekao je da “u svaku konkretnu i veliku ideju kao što je SDA zaluta i neka iskompleksirana politička pojava, nesigurna u svoje vrijednosti koje obično i nema“.- Borba za vlast u demokratskoj BiH je legalna stvar, ali neka je niko ne miješa s patriotizmom i borbom za državu – poruka je Gutića.

Ocijenio je da se stanje unutar SDA u TK u svim općinama polako stabilizira, ali da je trenutno najteže stanje u Banovićima te zaključio da se trebaju promijeniti navike i način rada.- Još uvijek smo pasivni i zatvoreni, stoga se trebamo otvoriti kao stranka, pružiti šansu svima koji žele da se politički aktiviraju, a naše ciljane grupe moraju biti žene, mladi, privrednici … – smatra bivši premijer Tuzlanskog kantona.

Zaključio je da BiH više nego ikada trebaju patriote i to patriote na pozicijama premijera, ministara i direktora javnih preduzeća.Dodao je da su Bošnjaci dobar narod, ali ne i naivan te da ih niko neće uspjeti zavesti falsificiranjem ideje SDA kroz novu političku partiju.

Broj zaposlenih veći od obećanog, put ka EU integracijama i NATO-u u punom zamahu kao i izgradnja autoputeva…’

Halid Genjac: Nikada nećemo dozvoliti povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH!

Predsjednik Glavnog odbora Stranke demokratska akcije Halid Genjac pročitao je u subotu niz zaključaka s programskog skupa te stranke upriličenog u sarajevskoj Olimpijskoj dvorani “Zetra”, koje su okupljeni aklamacijom usvojili. Jednim od zaključaka izraženo je trajno opredjeljenje SDA i temeljni politički cilj koji znači očuvanje cjelovite i demokratske Bosne i Hercegovine i prosperitet i ravnopravnost svih njenih naroda i građana.

– Nikada nećemo dozvoliti povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Odlučno ćemo zaustaviti sve one koji nasrću na suverenitet BiH i prijete njenom teritorijalnom integritetu. Državno-pravni kontinuitet BiH se ne može dovesti u pitanju. Oni koji to uzaludno pokušavaju mogu dovesti u pitanje samo Dejtonski mirovni sporazum i ono što je njime kreirano, a to su entiteti – zaključeno je.

Pozvali su predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da konačno prestane s pričama o secesiji, jer se na taj način samo zaustavljaju investicije, kvari atmosfera u zemlji, onemogućava politički dijalog i intenzivira odlazak mladih ljudi.Najavili su da neće prihvatiti da se Bošnjaci i Hrvati u RS-u tretiraju kao građani drugog reda te su naglasili da vlasti tog entiteta konačno moraju prestati s politikom diskriminacije, aparthejda i omalovažavanja nesrba te su dužni, smatra SDA, da osiguraju proporcionalno učešće u vlasti i omoguće ostvarivanje ljudskih sloboda i prava.

Podržat će, navedeno je, održivi povratak i kreiranje novih radnih mjesta za povratnike kroz veća i redovna izdvajanja iz federalnog budžeta te je najavljeno da će SDA u parlamentarnu proceduru uputiti prijedloge reintegracijskih zakona koji će osigurati finansijsku potporu povratnicima i efikasniju implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zbog želje i zalaganja za dobre odnose sa susjedima, SDA je pozvala Srbiju i Hrvatsku na iskrenije dobrosusjedske odnose s BiH i ubrzano rješavanje otvorenih pitanja na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta, u skladu s normama međunarodnog prava.- Dajemo punu podršku predsjedavajućem Predsjedništva BiH i predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću u vođenju unutrašnje i vanjske politike te pozdravljamo odlučnost koju pokazuje u zaštiti interesa, prava i digniteta suverene BiH – jedan je od zaključaka skupa.

Istaknuto je i da neće dozvoliti bilo kakve nove podjele na etničkom principu, ni teritorijalne, ni institucionalne jer put BiH može biti samo reintegracija.Također, nikada neće prihvatiti zahtjeve za pomijeranjem težišta s građanskog principa prema etničkom jer za SDA je moguć samo obrnut proces te je stoga neprihvatljivo usvajanje bilo kakvih zakona koji bi BiH udaljili od implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava i kojima bi se omogućio diktat manjine nad većinom građana Federacije BiH.

Jedan od zaključaka je da je za SDA neprihvatljivo ograničavanje izbora pripadnika bilo kojeg konstitutivnog naroda iz bilo kojeg kantona u Dom naroda Federalnog parlamenta.- Ukoliko bi se ovaj princip poremetio, onda je jedino rješenje redukcija ingerencija tog doma samo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Osuđujemo praksu Ustavnog suda Republike Srpske koji protivustavno ograničava zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nesrba u tom entitetu – kazao je Genjac.

Najoštrije je osuđen propagandni rat koji se sve intenzivnije vodi protiv Bošnjaka, s ciljem da se bošnjačkom narodu i svim bh. patriotima stavi stigma radikalizma i prikaže ih se u negativnom svjetlu i kao “tobožnju prijetnju zapadnom svijetu“. Iznijeto je mišljenje da je namjera onih koji vode ovu antibošnjačku propagandu da potkopaju poziciju Bošnjaka i izvrše pritisak na njihove lidere da prihvate antievropska rješenja u BiH te je Genjac dodao da se Bošnjacima pripisuje ono što u stvarnosti čine i planiraju nacionalističke, antibosanske i antievropske snage.SDA je osudila ponašanje srpskih i hrvatskih političara koji veličaju udružene zločinačke poduhvate pozivajući sve u BiH i regiji da konačno prihvate istinu o genocidu i zločinima koji su počinjeni tokom agresije na BiH zbog čega su i osudili sve pokušaje da se vještački izjednače branioci i agresori kroz zahtjeve za balansom u presudama i kroz lažno optuživanje branilaca BiH.

Pozdravili su usvajanje nove Strategije Evropske unije za proširenje na zapadni Balkan koja BiH daje realnu mogućnost da do 2025. godine postane članica EU jer je, kažu, budućnost BiH u njenom članstvu u EU i NATO savezu.Također, pozdravili su deblokadu evropskog puta te ispunjavanje uvjeta za aktiviranje Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u (MAP) uz izražavanje očekivanja da će NATO prepoznati te napore i što prije aktivirati MAP.

Uspješnim su ocijenili rad kadrova SDA u strukturama vlasti koji su omogućili stabilnost, ekonomski rast i razvoj i kretanje zemlje u pozitivnom smjeru, unatoč svim opstrukcijama i neiskrenom odnosu u koalicijama.Bezrezervno su podržali borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te su pozvali agencije za provođenje zakona, sudije i tužioce da javno objave svaki pokušaj uticanja ili ometanja njihovog rada, bez obzira od koga dolazio.

Osudili su sve vidove terorizma, nasilnog ekstremizma i sve ekstremne ideologije te pozdravili napore svih institucija koje su se odlučno suprotstavile ovim pojavama i ostvarile uspješnu saradnju s međunarodnim partnerima u okviru Globalne koalicije za borbu protiv ISIL-a.- Probosanske političke snage moraju biti jedinstvene. Osuđujemo sebične politikantske pokušaje da se izazovu razdori i neredi na teritoriji gdje većinski žive Bošnjaci. Osuđujemo zloupotrebu borbe za boračka prava u političke svrhe – naglašeno je.

Iz SDA tvrde da je boračka zaštita na teritoriji gdje su Bošnjaci većina značajno bolja nego u entitetu RS-a, penzije i primanja su znatno veća, a zaduženost je višestruko manja te su zatražili da se svim borcima koji su navršili 60 godina života, a nemaju nikakve prihode, osiguraju naknade u skladu s ekonomskim mogućnostima Federacije BiH.

– SDA je najznačajnija i najveća politička stranka u BiH. Pokušaji njene destabilizacije neće proći. Kada god je bila jaka SDA bila je jaka i BiH. Dajemo punu podršku jačanju SDA kroz proces uklanjanja kadrova koji svoje lične interese stavljaju iznad općih i koji djeluju suprotno principima, programu i Statutu SDA jer stranci takvi sebični i samovoljni kadrovi ne trebaju – zaključeno je na programskom skupu SDA.

ZAKLJUČCI SA PROGRAMSKOG SKUPA SDA

