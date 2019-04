Poruka đaka iz O.Š. Tušanj: Ne rugaj se bio drugačiji ili ne!

Za učenike tuzlanske osnovne škole Tušanj, dan, na izgled kao i svaki drugi, no ipak je drugačiji. Učiteljice čitaju priču. Čitaju „Ružno pače“ prvačićima, ali i drugim i trećim razredima. Većina već zna tu priču, no danas je slušaju s posebnom pažnjom…

„Ih kako samo izgleda ono pače, ne treba nam ono ovdje, istog trenutka zaletjeo se jedan patak i ujede pače za vrat. Ne diraj ga, povika majka, ono nikom ne smeta. Istina je, nije lijepo, ali je plemenito, a i pliva kao i svako drugo“….,čitala je učuteljica đacima.

I Hajam sluša ovu priču. Upravo njemu su drugari iz razreda, ali i gotovo cijele škole, posvetili današnji dan. On je učenik Ia odjeljenja i dijete je sa autizmom, no za ostalu djecu…

„Meni je on najbolji…meni je najbolji drugar i mislim da je on pun ljubavi..volim se igrati s njim! On ide s vama u razred..da..i kakav je..on je sladak i uvijek nasmijan. Hajam je najbolji drug u svemiru“, kaže nam Hajamova drugarica iz razreda.

Inkluzija je važna

Koliko je inkluzija važna za djecu sa poteškoćama u razvoju, a posebno za djecu iz autističnog spektra najbolje zna svaki roditelj koji ima autistično dijete, ali i svaki prosvjetni radnik koji se odluči sa više od 20 djece u razredu posebno posvetiti onom jednom autističnom.

„Voli ih raduje se smije se, poskakuje kada idemo u školu, znači da se raduje. on je verbalan dosta. nije to govor još uvijek na nivou njegovih godina, a li zna da svojim emocijama, načinom govora iskaže ono što želi i ono što ne želi, ali vidim da je sretan i da ga ispunjava“, izjavila je Lejla Salkić, Hajamova majka.

No, država u kojo živimo, inkluziju još uvijek nije uspjela u potpunosti sa papira prenijeti u stvarnost, zbog čega je sav teret i dalje na plećima roditelja.

„Inkluzija je jako bitna, da to ne bude samo individualna želja učiteljice i prosvjetnog radnika po na osob. Znači da treba obrazovni sistem da zaživi. Roditelji puno novaca daju za vježbe, za sve što djetetu treba, to jako puno košta, roditelji sami ne mogu, država mora stati iza nas“, kazala je Hajamova majka.

A reakcije države ne mogu, ali i ne žele da čekaju djeca… a od njih bi puno toga mogli da nauče upravo odrasli, jer njihova poruka je jednostavna i jasna…ne rugaj se bio drugačiji ili ne!