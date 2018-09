Poslije prijemnog ispita drugog roka, neki fakulteti već objavili rang-liste

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Polaganju prijemnog ispita pristupilo je 240 kandidata.

Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su završeni u skladu sa procedurama.

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 05. septembra na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Konačne rang-liste bit će objavljene do 10.09.2018. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

Međutim, neki od fakulteta već su objavili privremene rang-liste primljenih kandidata:

Na studijskim odsjecima na kojima se u drugom prijemnom roku ne izvrši upis odobrenog broja brucoša, organizirat će se treći upisni rok.