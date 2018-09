Posljednja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona: Usvojeno šest izmjena i dopuna zakona

Posljednja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona prošla je mirno, no možda je to samo nagovještaj političkih trvenja koje karakteriše vrijeme izborne kampanje. Aktuelni saziv Skupštine donio je nekoliko izmjena i dopuna Zakona na današnjoj sjednici i to Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju, zatim izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima, te o unutrašnjim poslovima TK. Poslije sjednice koja je prošla bez većih rasprava uslijedilo je rezimiranje cjelokupnog rada Skupštine TK.

”Kada bi sve to rezimirali mislim da je ovaj saziv Skupštine odradio jako veliki posao sa donešenih šest zakona to je već 101 zakon koji je bio u proceduri i donešen na Skupštini TK. Mnogo je tu dokumenata informativno analitičkog karaktera. Sve u svemu možemo reći da smo zadovoljni,” rekao je Senad Alić, predsjednik Skupštine TK (PDA)

Među novitetima koje donose danas usvojeni zakoni je i olakšica za buduće studente, koji će od sada moći aplicirati na više fakulteta, a sve u cilju poboljšanja dosadašnje prakse upisa na Univerzitet. Također, usvajanjem ovog Zakona učenici koji su udaljeni 4km od škole imat će subvencioniran prevoz. A osim zakona o obrazovanju, Zakon o policijskim službenicima donosi drugačiji koncept procedure prilikom krivičnog postupka protiv policijskih službenika. No, iako je veliki broj zakona u dosadašnjem radu aktuelnog saziva Skupštine usvojen, iz kluba SDP-a su tokom rasprave imali zamjerke na Zakon o srednjem obrazovanju.

” Ako gledate suštinski, Vlade su trošile vremena na unutarstranačke koalicije i zakone koji su donešeni samo da bi se neko smijenio,” kazao je Dževad Hadžić, predsjednik kluba poslanika SDP u Skupštini TK.” Također, iz SBB-a smatraju da su napravljeni pozitivni pomaci, ali da neke stvari u budućnosti moraju biti drugačije.

”Ako bismo rekli da smo zadovoljni ovim mandatom mislim da bi slagali i sebe i građane. Ali ono što mogu reći sa aspekta političke stranke iz koje dolazim jeste da smo uspjeli u značajnoj mjeri stvari koje smo zacrtali prilikom ulaska u poziciju,” smatra Fuad Hadžimehmedović, predsjednik kluba poslanika SBB u Skupštini TK

Među ciljevima Skupštine bilo je i donošenje Zakona o unutrašnjim poslovima TK, kao i Zakona o državnoj službi u TK za koje su usvojene izmjene i dopune na zadnjoj sjednici. Iz Stranke za BiH iz svog ugla razmatraju dosadašnji rad Skupštine.

”Previše smo vremena potrošili na kantonalna pitanja, a malo smo učešća uzeli kada su u pitanju viši nivoi vlasti. Skupština se sama sobom bavila i Vlada se sama sobom bavila i obzirom da smo imali četiri promijenjene Vlade dovoljno govori,” o bjasnio je Fuad Imamović, predsjednik kluba poslanika SzBiH u Skupštini TK

Poslanik Skupštine iz stranke SDA ima sličnu zamjerku, a ističe zadovoljstvo zbog današnjeg usvajanja izmjena i dopuna Zakona o obrazovanju kojeg smatra kvalitetnim jer se njime smanjuje potreba za drugim i trećim upisnim rokom. Čaušević smatra da je to korak ka dobroj evropskoj praksi.



”Mislim da je ova Skupština pokazala jednu vrstu političke neprincipijelnosti, ali u isto vrijeme je nosila procese ka tome da imamo puno bolje stanje nego što je 2014,” rekao je Midhat Čaušević, predsjednik kluba poslanika SDA u Skupštini TK

Ti procesi će biti vidljivi tek u doglednoj budućnosti, složili su se poslanici VII saziva Skupštine Tuzlanskog kantona jer će implementacija i rezultat 101 zakona koji je usvojio ovaj saziv – biti vidljiv tek u narednom periodu.