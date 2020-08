Posljednji ispraćaj Salki Bukvareviću organizovan u Sarajevu i Tuzli /FOTO/

Salko Bukvarević bio je istinski bh. patriota u ratu i u miru. Opraštamo se od čovjeka kojeg će svi koji su s njim radili, sarađivali ili ga barem jedanput u životu sreli i s njim razgovarali, pamtiti kao vedru, blagu, staloženu osobu, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović na komemoraciji u Sarajevu.

“Pamtit ćemo ga kao golobradog mladića koji je shvativši kakvo se zlo nadvija nad Bošnjački narod i našu Bosnu i Hercegovinu odmah sa drugim patriotima odmah pristupio organiziranju Patriotske lige na području Tuzle, a kasnije se tokom agresije sa svojim Crnim labudovima hrabro borio za slobodu svog naroda i svoje domovine”, kazao je u svom obraćaju tokom komemoracije Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH.

“Taj period bili smo mladi i Salko i ja i svi pripadnici naše jedinice Crni labudovi. Od sebe smo dali maksimum da bi se odbranila BiH i poslije rata i evo do njegove smrti je sve podredio odbrani države BiH kroz pomaganje porodica šehida, ratnih vojnih invalida, rješavanju boračkog zakona i sve boračke populacije, jednostavno se dao u to”, istakao je Avdo Subašić, predsjednik udruženja boraca Crni labudovi.

“Svoj patriotizam osim na ratištu, Salko je dokazivao u svemu što je radio do kraja svog života. U godinama koje je proveo na čelu boračkog ministarstva uradio je mnogo toga za dobrobit ove populacije, a samo on i oni koji su istinski pratli njegov rad znaju koliko je to teško bilo postići i naravno znaju to borci i njihove porodice. Trudio se da svi u vlasti znaju kako su upravo borci najzaslužniji što imamo državu BiH”, kazao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

Uz sve lijepe osobine koje jednu osobu mogu krasiti najvažnija je biti dobar čovjek, a od te titule ne postoji veća. I u vrijeme kada nismo svi isto razmišljali Salko je zagovarao politiku razumjevanja i kompromisa, istakla je Jelka Milićević, ministrica finansija u Vladi FBiH.

“Zadnji posao koji je radio u Vladi FBIH vodio je najteži resor, a ono u čemu ja vidim i simboliku je da je njegov zadnji dunjalučki put bio na maršu mira, borio se za prava žrtava, i njegov zadnji put na ovom svijetu je bio da oda počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Meni je čast što je taj čovjek bio moj prijatelj. Ja danas mogu posvjedočiti da je to veliki patriota i častan čovjek i molim dragog boga da ga smjesti u dženet , a njegovoj prodici u ovim trenucima teškog iskušebnja podari snage i sabura”, kazao je Fahridun Skopljak, predsjednik KO SDA TK.

1 of 16

“Bili smo drugovi, saborci, prijatelji, bio je izvrstan saradnik, osoba od povjerenja na koju se čovjek mogao osloniti u svakoj prilici, zadatke koje je imao, ideje koje je imao provodili smo zajedno”, istakao je prof.dr. Sead Jamakosmanović, nekadašnji guverner TK, dodavši da je “Salko otišao dalje gradeći svoju BiH, voleći i trudeći se da svojoj populaciji boračkoj prije svega, omogući bolje uslove i da to podigne na veći nivo, i u tome je dobro uspio, koliko je kratko živio učinio je, za tri života ne bi učinio niko bolje i više”.

Fahrudin Hasanović, predsjednik koordinacije boračkih organizacija TK, kazao je kako je sve ono što je radio Salko, radio je za doborbit ljudi koji su odbranili i sačuvali BiH.

“Neka mu je rahmet i neka mu dragi Allah podari ono što zaslužuje, a mi borci smatramo da on zaslužuje dženet”, poručio je Hasanović.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević preminuo je 29. jula na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nakon što mu je potvrđena zaraza koronavirusom. Rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, Općina Kalesija. Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao je 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran u zvanje docenta. Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona. Ministar za boračka pitanja postao je 2015. godine. Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala. Ispraćaj, dženaza i ukop ministra Bukvarevića obavljen je u haremu Džindić džamije u Tuzli.