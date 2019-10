Poslodavci će plaćati veće doprinose na ugovore o djelu

Još jedan namet će pogoditi poslodavce. Naime, prema novom prijedlogu Zakona o doprinosima, uvedene su novine koje se tiču Ugovora o djelu. Za ona lica, koja su nezaposlena, poslodavac će sada biti u obavezi da plati pune doprinose, kao i na Ugovor o radu. Ukoliko je osoba već negdje zaposlena, u tom slučaju će se plaćati doprinosi za PIO. Faruk Hadžić, ekonomski anallitičar za poslovni portal Akta.ba je kazao kako je ova odluka sa jedne strane pozitivna jer se smanjuju razlike u obavezama između ove dvije vrste ugovora, ali je potrebno da se i izjednače prava, konkretno da se uplate za PIO vrednuju i ona koje su nezaposlene, ali i onima koji su već zaposleni i da se na taj način poveća osnovica za obračun penzija. “Ostaje zaista nejasno, ukoliko nezaposlena osoba, koja nije ni na evidenciji Službe za zapošljavanje, a radi po Ugovoru o djelu i plaća pune doprinose, uključujući i one za zdravstvo, da li će imati zdravstveno osiguranje”, kazao je Hadžić. Pojasnio je kako su izmjene Zakona o doprinosima kojima su obuhvaćene i navedene nephodne da se privreda rastereti i kako bi se stvorio ambijent za povećanje plata radnika i time usporilo iseljavnaje ljudi iz BiH. U Udruženju poslodavaca FBiH su nam kazali kako su se u prvobitnim pregovorima sa Vladom FBiH protivili određenim odredbama, međutim njihovi posljednji amadmani ne uključuju i reagovanja na ovaj član. Stoga je jasno da će se prema Prijedlogu zakona, doprinosi na ugovor o djelu plaćati više nego što je to trenutno. “Prema članu 30. Prijedloga zakona, za ugovor o djelu će se plaćati 18,5 posto za PIO i 13,5 posto za ZO. S tim da, ukoliko je radnik zaposlen po drugom osnovu, plaća se samo 18,5 posto za ugovor o djelu, a ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranja (ZO), što znači da ugovor o djelu za nezaposlene radnike koji nisu osigurani po bilo kojem odnosu iznosi ukupno 32 posto”, pojasnili su nam u Udruženju poslodavaca, napominjući kako se do sad plaćalo četiri posto za ZO i šest posto za PIO.

IZVOR: RTV SLON/AKTA.BA