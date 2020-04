Poslodavci se suočavaju sa brojnim problemima

Poslodavci u Tuzlanskom kantonu u vrijeme korona virusa suočavaju se sa brojnim problemima. Posebno je novonastala situacija uticala na rad u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i na obrtnike, kojih je u kantonu oko 11,5 hiljada. Stoga su privrednici i Grupacija poslodavaca TK uputili i tražili poduzimanje odgovarajućih mjera na nivou kantona i Federacije BiH kako bi se ublažila ova problematika.

”Moram priznati da je ova situacija u kojoj smo se našli da je to u mjesec i po, još uvijek nije uzela svoj danak, ali mi očekujemo da će vrhunac doseći za 15 dana kad su već dospjele obaveze za isplate plata, plaćanje svih obaveza prema državi, da će taj danak dokučiti vrh, to je s jedne strane. S druge strane, poslodavci su suočeni, oni koji rade sa smanjenim kapacitetima, s velikim brojem ljudi, a znamo svi da je ljudski resurs najbitniji i da se pokušava sačuvati koliko je to moguće u granicama poslodavaca. Naravno, poslodavci neće moći odgovoriti svim ovim potrebama u ovom vremenu”, kazao je Ramiz Karić, predsjednik Grupacije poslodavaca TK.