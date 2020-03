Poslodavci TK diskutovali sa Novalićem: Migrantska kriza i korona virus u fokusu…

Samo prije mjesec i po humanitarne i nevladine organizacije u Tuzli su pripremale do 200 obroka dnevno za migrante, a od ove sedmice taj broj obroka porastao je na čak 700! Dokaz je to povećanog priliva migranata, dok činjenica da je iz Turske u Grčku prešlo oko 150 hiljada migranata, upozorava da će se ovaj trend dolaska migranata u našu zemlju povećati. Nedostatak smještajnog kapaciteta i nakon dvije godine od početka migrantske krize u Tuzlanskom kantonu nije riješen. No, u narednim mjesecima bit će riješen! Poručio je to danas premijer Fadil Novalić na panel diskusiji sa predstavnicima Udruženja poslodavaca TK.

”Mi smo bili odredili kasarnu u Živinicama, ali je grad Živinice izdao pravo korištenja na deset godina i evo… tražimo novo mjesto gdje ne treba nikoga istjerivati. Ima Tuzla kapaciteta, od Majevice, pa tamo na sjeveru, postoje napušteni rudnički kapacitete u vidu zgrada, prostora… tako da ćemo naći prostor” – rekao je Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH.

Osim Tuzle u planu je i izgradnja migrantskog centra za oko 1,800 ljudi kod Bihaća. Iz Udruženja poslodavaca TK danas su tražili od premijera Federacije da se teret migrantske krize podjednako raspodijeli i na ostale kantone…

”Sasvim je sigurno da hoćemo. Evo danas je i ministar sigurnosti rekao da će pokušati da teret rasporedi kako ne bi bili ugroženi neki kantoni. Ono što se mi dodatno suočavamo u TK to je rekonstrukcija tunela Ormanica koja će sada uslijediti. To je potpuno zatvorenje i sigurno će to napraviti nove probleme” kazao je Ramiz Karić, predsjednik UP Udruženja poslodavaca TK.

No, to nisu jedini problemi sa kojima se suočavaju poslodavci. Naime, pojava korona virusa izuzeto je negativno uticala na razvoj naše privrede.

”Za korona virus smo znatno spremniji. Imamo izalotorije u tri klinička centra. Imamo spremnu opremu, spreman novac, i uvježbane procedure, finansijska sredstva su tu ukoliko treba finansirati dalje…” objasnio je premijer Novalić.

Također, tokom sastanka istaknuto je trenutno opterećenje privrede. Naime, više od tri hiljade parafiskalnih nameta otežava privredu i onemogućava njen veći razvoj. Iz Vlade Federacije iskazali su spremnost da se broj parafiskalnih nameta znatno smanji.

”Naša cijena rada je najopterećenija i naši poslodavci ne mogu izdržati povećana plata i došlo je krajnje vrijeme da se reaguje i da se doprinosi smanje” – poručio je Karić.

Ovakav vid panel diskusije, poručeno je danas, trebao bi rezultirati dolaskom do rješenja za probleme koji opterećuju cjelokupno društvo – a posebno poslodavce od kojih zavisi ekonomski razvoj naše zemlje.