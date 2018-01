Poslovna zona Kreka – Sjever: Nastavak radova tokom februara 2018.

Pet stotina radnika bit će zaposleno u pet firmi koje su do sada zakupile zemljište u poslovnoj zoni Kreka-Sjever. Iz Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu za ovaj projekat izdvojeno je 300 hiljada KM, a u narednom periodu počet će radovi na izgradnji hala za ove firme.

„Ukupno smo imali dva javna poziva za dodjelu parcela u poslovnoj zoni Kreka-Sjever i prijavilo se pet firmi. Svih pet je dobilo svoje placeve i oni bi trebali u narednom periodu da krenu u izgradnju hala, kako bi otpočeli sa proizvodnjom.“ – kazao je Vedran Lakić, šef Službe za ekonomski razvoj i društvne djelatnosti Grada Tuzla.

U pitanju su firme koje se bave isključivo proizvodnjom, a u odnosu na ostale poslovne zone u BiH, ova je posebna po tome što nudi dugoročni zakup u trajanju od 40 godina po povoljnoj cijeni parcele od 30 KM mjesečno.

„To je prvi projekat koji nismo dali besplatno zenljište, dali smo po nekoj minimalnoj cijeni na 40 godina i nakon 40 godina, mogu da produže ugovor pod istim uslovima.“ – kazao je Mensur Alić, vijećnik Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla, te dodao: „Ono što je najvažnije da to nisu trgovine, da to nisu magacini, da su to proizvođačke firme.“

Iz Službe za ekonomski razvoj Tuzle ističu da je cilj jačanje malih i srednjih firmi, a tu ideju dodatno će potaknuti kvalitetan zakonski okvir. Iz Budžeta su također izdvojena sredstva za nastavak izgradnje infrastrukture u ovoj poslovnoj zoni.

„Ono što ide paralelno s tim jeste i izgradnja infrastrukture koja je finansirana iz budžeta Grada Tuzla. Mi bismo čim to vremenski uslovi dozvole nastavili sa gradnjom infrastrukture, tu prvenstveno mislim na puteve i saobraćajnice koje se nalaze u poslovnoj zoni Kreka-Sjever.“ – ističe Lakić.

Poslovna zona Kreka-Sjever, nalazi se na zapadnom izlazu iz grada. Ovo je projekat koji Grad Tuzla realizuje u saradnji sa organizacijom USAID i Federalnim fondom za izgradnju poslovnih zona, a po završetku radova u prvoj, odmah slijedi i početak radova na drugoj fazi ovog velikog projekta. Također, radi se na pripremi još dvije lokacije. Riječ je o poslovnim zonama na potezu za Gornju Tuzlu i Požarnicu, a projekat bi trebao da zaživi u naredne četiri godine.