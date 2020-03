Poslovna zona Kreka Sjever: Počela izgradnja privrednih objekata

Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, u pratnji vijećnika Gradskog vijeća, Mensura Alića, te saradnika iz gradske uprave, obišao je

Poslovnu zonu Kreka Sjever, gdje su privrednici počeli sa izgradnjom privrednih subjekata. Grad Tuzla obezbijedio je sve neophodne uslove za nesmetano obavljanje aktivnosti, izgrađena je kompletna komunalna infrastruktura u smislu vodovodne mreže, kanalizacione mreže, odvođenja otpadnih voda, zatim trafostanice koja je posebno izrađena za ovu poslovnu zonu. Pored toga, izgrađene su ulična rasvjeta, horizontalna putna infrastruktura i sve ostale potrebne infrastrukture neophodne za obavljanje privredne djelatnosti.

Zahvaljujući stvaranju uvjeta za razvoj ekonomije, u Tuzli je zabilježen rast broja privrednih subjekata. Prema mišljenju gradonačelnika Grada Tuzle, Jasmina Imamovića,to je zahvaljujući između ostalog, efikasnosti i zakonitosti rada u gradskoj Upravi. Gradonačelnik Imamović je izrazio svoje zadovoljstvo ekonomskim razvojem Tuzle, podsjetivši da je prema podacima Zavoda za statistiku, a koji se odnose na 2018. godinu, Tuzla evidentno BiH rekorder po broju poslovnih subjekata, gdje je zabilježeno 86 poslovnih subjekata na 1000 stanovnina. Višemilionski investitori ulažu u poslovne subjekte u Tuzli jer ne nailaze na prepreke, zakonske, moralne, kao ni na sporost administrativnih službi. Razlog povećanja broja privrednih subjekata su i snažni poticaji koje Grad Tuzla obezbjeđuje firmama u startu, ali i firmama u razvoju. Poslovna zona Kreka Sjever je jedan takav poticaj u okviru kojeg je, prije svega, podržavana proizvodnja. Proizvodnja igračaka, metalnih konstrukcija, stolarije, aluminijske i plastične, prerada otpada, masovna proizvodnja peciva, itd. Obaveza investitora je da se pridržavaju najviših ekoloških standarda.

”Cilj nam je razvoj proizvodnje i ravnomjerni razvoj svih grana ekonomije. Ono što je meni posebno zadovoljstvo da kažem: drago mi je da ovoj realizaciji svjedoči vijeć Mensur Alić. On je bio vrlo uporan i pun entuzijazma da se krene u ovakav projekat. Imamo 31 vijećnika u Gradskom vijeću i svi su podržali ovaj projekat, ali Mensur Alić je tu bio najglasniji iz razloga što ima empatiju prema privrednicima, jer je i on sam privrednik. Zna kako je njemu bilo na startu dok nije došao do razvijene firme.

Zamolio sam ga da danas bude ovdje da prisustvuje realizaciji svoga sna, ali i našeg zajedničkog sna jer je Gradsko vijeće donijelo odluke o propozicijama zasnovanim na zakonima, kako bismo mogli krenuti u realizaciju ovog poticaja. Ovaj donedavno zapušteni prostor pretvoren je, poslije niza poteškoća, imovinsko pravnih i drugih, u prostor u kojem živi proizvodnja i stvaraju se nova radna mjesta. Ono što nam najviše treba”, kazao je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Vijećnik Gradskog vijeća, Mensur Alić, pokrenuo je na Gradskom Vijeću inicijativu za realizaciju što više projekata kada je u pitanju ekonomija. Danas je u svom obraćanju istaknuo da ne gleda koliko će radnika biti zaposleno u početku, jer kako je naglasio manje je to bitno sada. Svaka firma koja tek počinje sa radom kreće sa malo uposlenih radnika, a za desetak godina firma utrostruči broj radnika.

Danas je delegacija obišla i novoizgrađeni poslovni pogon pekare Kabil, prvi izgrađeni poslovni objekat u Poslovnoj zoni Kreka Sjever, koji je izgrađen po najvišim evropskim standardima.

”Sve je na najvišim standardima. Meni je to posebno drago, jer su pekare Kabil dio kulturno istorijskog naslijeđa Tuzle. Mi smo sada u poslovnoj zoni, u proizvodnom pogonu, u fabrici budućnosti. A ta je budućnost počela u Tuzli 1939. godine. Jedna lijepa priča, važna za kulturno naslijeđe Tuzle, a u ovom momentu, vezano za ovu temu, važna je za ekonomski razvoj Tuzle. Visoki standard i visoki kvalitet proizvoda. Ja sam veoma ponosan na pekare Kabil.” – rekao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Nakon obilaska Poslovne Zone Kreka Sjever, delegacija Grada Tuzle, obišla je i najveći poslovni inkubator u Bosni i Hercegovini – ”Inkubator Lipnica”, koji je prije 15 godina nastao kao ideja gradonačelnika Jasmina Imamovića, uz podršku tadašnjeg premijera Federacije, Alije Behmena.

”Alija Behmen je bio premijer Vlade Federacije, i njemu se dopala moja ideja da napušteni rudnik ne propada i ne pravi troškove Vladi Federacije, nego da se dodijeli u dugoročne zakupe Gradu Tuzli, kako bi sve napuštene prostore pretvorili u prostore proizvodnje, radnih mjesta i razvoja industrije. ” – rekao je gradonačelnik Jasmin Imaović.

Ugovor je nedavno istekao i potpisan je novi, a u ovom poslovnom inkubatoru egzistira od 30 – 40 firmi, a i broj od 350 do 400 zaposlenih u ovoj Razvojno-poduzetničkoj zoni, govori da je to dobar posao.

Na bazi ovog projekta, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović uputio je zahtjev Fadilu Novaliću ”da ne zjapi prazan rudnik Bukinje. Da nam da za dugoročni zakup rudnik Bukinje za iste namjene. Tamo nema nikoga, tamo je prazno. To je balast rudniku Kreka. A mi bi tom napuštenom prostoru rudnika Bukinje dali život, dali bi mu proizvodnju, na način kao što smo to uradili ovdje u Lipnici.

Delegacija Grada Tuzle, susrela se danas i sa poduzetnicima koji djeluju u okviru poslovnog inkubatora Lipnica. Razgovaralo se o uslovima koje imaju, ali i o strategijama i mogućnosti širenja njihovih djelatnosti.