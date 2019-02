Postepeno se stiču uslovi za donošenje budžeta FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su aktuelna dramatična upozorenja u javnosti o finansijskoj blokadi zbog nedonošenja entitetskog budžeta, postepeno se ipak stiču uslovi da budžet bude potvrđen u oba doma Parlamenta, što je neophodno da bi stupio na snagu.

Opasnost od finansijske blokade nadvila se ne zato što nema novca već što još nije konstituiran novi saziv Doma naroda nakon provedenih Općih izbora u BiH.

Predstavnički dom je završio svoj dio posla i odobrio budžet 9. januara. Budući da je to učinio njegov novi, postizborni saziv, predsjedavajuća dosadašnjeg Doma naroda Lidija Bradara smatra da i taj nivo mora odlučivati u novom mandatu.

Prije dva dana je apelirala da skupštine svih kantona u Federaciji, koje to do tada nisu bile učinile, izaberu delegate za novi saziv Doma naroda da bi ona mogla sazvati konstituirajuću sjednicu, kako se nada, do 5. februara.

Ubrzo po konstituiranju, budžet bi došao na dnevni red.

U poređenju s prethodnih nekoliko dana, proces delegiranja članova iz kantonalnih skupština za federalni Dom naroda je odmakao bar kad je riječ o slanju kandidatskih lista na ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH.

Do ovog trenutka, CIK je ovjerio liste iz devet od ukupno deset kantona. Tokom dana su stigle i iz desetog, ali treba otkloniti neke proceduralne nedostatke vjerovatno početkom iduće sedmice.

Ovjera lista ipak ne znači kraj posla, već se one vraćaju kantonalnim skupštinama na formalni izbor kandidata, pa se rezultati ovih posrednih izbora ponovno dostavljaju CIK-u na utvrđivanje i konačnu dodjelu mandata novim članovima federalnog Doma naroda.

Dosad je sve što treba potpuno urađeno za četiri kantona, dobrim dijelom i za peti.

Lidija Bradara, apelujući prije dva dana, rekla je da cijeli proces izbora može biti završen vrlo brzo, gotovo u 24 sata, ako se pokaže dobra volja i namjera.

Pritom je bila izričita da federalni budžet za 2019. može potvrđivati samo novi saziv Doma, nipošto dosadašnji.

(RTV Slon/Fena)