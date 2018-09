Potpisan kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne industrije

Predsjednica pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za djelatnost tekstila kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH (UPFBiH) Behrija Huseinbegović i predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH (STKOG) Ramiz Omanović potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Taj kolektivni ugovor, kako su istakli potpisnici, rezultat je dugotrajnih pregovora i kompromisa kojeg su napravile obje strane.

– Bitno je napomenuti da je potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,48 posto, odnosno do povećanje najniže plaće uposlenih u sektoru tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće, za 7,5 posto. Također je značajna i činjenica da je potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržano pravo uposlenika na topli obrok i regres – kazala je Huseinbegović.

Kolektivnim ugovorom su definisana pitanja iz radnih odnosa, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada. Također, definirana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane sedmičnog odmora.

– Ugovorom su definirana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, te otkazivanje kolektivnog ugovora – kazao je Omanović.

UPFBiH je intenziviralo aktivnosti na kolektivnom pregovaranju sa sindikatima. Direktor UPFBiH Mladen Pandurević je kazao da je ovo šesti potpisani granski kolektivni ugovor, te da je Udruženje spremno potpisati kolektivne ugovore za djelatnost građevinarstva i proizvodnje građevinskih materijala, djelatnost hemije i nemetala te finansijsku djelatnost, a njihovo potpisivanje očekuje se do kraja godine.

– To pokazuje koliko su UPFBiH i njene članice strateški opredjeljeni za socijalni dijalog sa sindikatom i radnicima, te našu društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost. Mislim da je sada jasno koliko smo bili u pravu kada smo tražili usvajanje novog Zakona o radu, te da njegovim stupanjem na snagu nije došlo do smanjenja prava radnika, nego upravo suprotno. Ubijeđen sam da ćemo do kraja godine imati zaključene granske ugovore u djelatnostima u kojima je zaposleno 85 posto svih zaposlenih u realnom sektoru u FBiH – kazao je Pandurević.

Huseinbegović je odgovarajući na pitanja novinara dodala da se poslodavci i u ovoj branši suočavaju sa problemom nedostatka kvalitetne radne snage, te da nastoje, koliko je moguće, povećati plate da bi zadržali radnike. Napomenula je da ovaj kolektivni ugovor predstavlja dobar pravni okvir, ali da je potrebno iznaći sistemska rješenja i provesti mjere za rasterećenje privrede.

