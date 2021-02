Potpisan novi kolektivni ugovor u Sarajevskom kiseljaku

U Sarajevskom kiseljaku danas je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim su regulirana i zajamčena materijalna prava za nešto manje od 400 radnika.

Kolektivni ugovor je u ime poslodavca potpisala Velinka Lujinović, direktorica Sarajevskog kiseljaka, te u ime sindikata Almir Čehić, sindikalni povjerenik Sindikalne organizacije Sarajevski kiseljak i Mehmed Avdagić, predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine.

Regres, dar za djecu, solidarna pomoć, prigodna nagrada, naknada za vjerske blagdane i plaćeni dopust- prava su koja su zadržana novim kolektivnim ugovorom te s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu rada uslijed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, predstavljaju značajnu razinu sigurnosti i zaštite radnika.

”Ovo je jedan od najkvalitetnijih kolektivnih ugovora u industriji vode i pića u Bosni i Hercegovini s obzirom na obim i broj prava radnika koja regulira i jamči.Sarajevski kiseljak jedna je od rijetkih kompanija u kojima je uspostavljen socijalni dijalog te može biti primjer drugim kompanijama u zemlji. Siguran sam da će se pozitivan dijalog između socijalnih partnera nastaviti”, rekao je Mehmed Avdagić, predsjednik PPDIVUT-a.

Almir Čehić, sindikalni povjerenik Sindikalne organizacije Sarajevski kiseljak dodao je da je pregovarački proces bio vrlo kvalitetan: ”Kolektivnog ugovora u kompaniji nije bilo čak pet godina stoga mi je drago da je proces uspješno završen te da je novi Kolektivni ugovor povoljan za radnike.”

Velinka Lujinović, direktorica Sarajevskog kiseljakaistaknula je da je ovime, nastavljena dugogodišnjatradicija socijalnog dijaloga: ”Veseli što smo s PPDIVUT-om uspješno zaključili pregovore i vratili se tradiciji suradnje sa socijalnim partnerom u regulaciji radnih odnosa u kojima se, potpisivanjem kolektivnog ugovora,jamči stabilnost. Nastavit ćemo i dalje raditi na razvoju dobrih odnosa Uprave sa sindikatima i predstavnicima zaposlenika.”

Budući da Sarajevski kiseljak, zajedno s Jamnicom, Mg Mivelom te tvrtkamaFonyodi i Jamnica Maribor čini diviziju grupe pića Fortenova grupe koja je najveći regionalni proizvođač voda i pića s oko 1500 zaposlenih u pet zemalja, potpisivanju novog kolektivnog ugovora prisustvovao jei Dario Šalić, izvršni direktor Grupe pića i predsjednik Uprave Jamnice plus, koji je tom prigodom izjavio: ”Sarajevski kiseljak je važan dio gospodarstva u cijeloj BiH. Kao odgovorna kompanija, Sarajevski kiseljak stalno ulaže u širenje proizvodnih kapaciteta, razvoj novih proizvoda i jačanje položaja na lokalnom i izvoznim tržištima te vodi brigu o svojim zaposlenicima, što potvrđuje i ovaj novi kolektivni ugovor”.

Kako bi stabilnim poslovanjem osigurao primjenu prava iz Kolektivnog ugovora, Sarajevski kiseljak stalno traži načine da na tržištu bude što konkurentniji i efikasniji. To, između ostalog, podrazumijeva reorganizaciju i pronalazak partnera za one djelatnosti koje nisu dio temeljnog poslovanja. Ovim procesom obuhvaćene su 22 osobe. Pri tom se vodila briga da se radnicima osigura mogućnost zaposlenja kod novog poslodavca ili ponudi rad na nekoj drugoj poziciji u Sarajevskom kiseljaku, ukoliko za to postoji potreba. Kad to nije moguće, radnicima se isplaćuje otpremnina.

Uz brigu za zaposlenike i ulaganja u razvoj, Sarajevski kiseljak kontinuirano radi i na povećanju proizvodnih kapaciteta. Prije godinu dana u Kreševu je otvorena nova moderna tvornica, kao prva velika proizvodna investicija Fortenova grupe u koju je uloženo oko 20 milijuna konvertibilnih marakai iz koje je na tržište plasiran novi proizvod – prirodna mineralna voda Sara, a nove su investicije u proizvodnji planirane i u idućem razdoblju.