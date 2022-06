Potpisani ugovori za podršku turističkim manifestacijama u TK

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i ove godine podržavaju manifestacije iz oblasti turizma. Turistička zajednica je u prošlom mjesecu raspisala dva javna poziva za dodjelu sredstava, a danas su sa aplikantima koji su ispunili uslove poziva za organizaciju turističkih manifestacija, potpisani ugovori. Na javni poziv je pristiglo 70 prijava.

”Od 70 i nešto finansiramo ukupno 36 projekata na području čitavog kantona, onoliko koliko smo razumjeli prije svega kvalitet projekata, a onda i ove formalno-pravne radnje od onih dostavljenih obrazaca, potvrda i druge dokumentacije”, naveo je Miralem Mešković, voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice TK.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mustafa Šakić ističe da se nadaju da će u određenoj mjeri ova sredstva pomoći organizaciju tih manifestacija.

”Nisu sredstva dostatna da finansiramo u cijelom iznosu, ali bit će im sigurno od koristi”, naveo je Šakić.

Podržane su manifestacije koje će biti održane do kraja godine, ali i one čija je realizacija bila do sada.

”Logika stvari nalaže da i one manifestacije koje su značajne za razvoj turizma, kulture i svih komplementarnih sadržaja sa turizmom koje su već održane, budu podržane. Čak u javnom pozivu je sadržan jedan od uslova da po završenom samom projektu, manifestacije, akcije, festivala ili drugo, sa adekvatnom dokumentacijom, računima i obrascem, idemo ka uplati i okončanju svih tih projekata”, naveo je Mešković.

Kroz ovaj javni poziv podržana je organizacija festivala ”Vezeni most” koji će bit održan u oktobru po 19. put.

”Lijepo je da takvu jednu manifestaciju, jedan događaj u Tuzli, kantonu, prepoznaje i Turistička zajednica kao dio cijele te naše priče promoviranja kantona i Tuzle i stvaralaca na ovom području i kulturnih događanja sa ovog područja”, kaže Šimo Ešić, predsjednik Udruženja prijatelja knjige ”Mali princ”.

Ovim javnim pozivom za turističke manifestacije je odobreno 66 hiljada KM, dok je generalno za razvoj turizma u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini planirano 600 hiljada KM.