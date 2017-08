Potpune obustave saobraćaja na puta Banovići-Živinice

U većem dijelu BiH promet vozila danas je povremeno pojačan, a uvjeti za vožnju relativno povoljni. I pored toga, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Povremene kraće obustave saobraćaja, od 08 do 16 sati, mogu se očekivati svakim danom na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje u mjestu Osojnica, gdje su u toku radovi na deminiranju terena.

Zbog radova na asfaltiranju, u vremenu od 07 do 20 sati, dolazi do potpune obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta R-469 Banovići-Živinice, u Banovićima. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci, a predviđeno je da radovi traju do 01.09.2017.

Na dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima saobraća se usporeno ili uz kraća zadržavanja. Izdvajamo putne pravce: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres. Napominjemo da je poštivanje privremeno postavljene signalizacije, zakonski obavezno.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podsjećamo, za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni granični prelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.

Vozače napominjemo da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice.