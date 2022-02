Potrebno je duže bolovanje roditeljima djece oboljele od raka

Rak je bolest cijele porodice, posebno kada su u pitanju naši najmlađi, jer im potrebna posebna pažnja i podrška roditelja. Pored svih problema sa kojim se suočavaju u procesu liječenja djeteta, roditelji oboljele djece bore se i za pravo dužeg bolovanja. S tim u vezi na 15. februar Međunarodni dan djece oboljele od raka Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u fokus je stavilo obnavljanje inicijative za omogućavanje dužeg bolovanja. Inicijativa je podnesena 2017. godine, međutim iako je postojala volja i želja, do sada nije realizovana. Na današnjoj online konferenciji o ovoj temi razgovarli su sa zastupnicama Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, kako bi se pronašlo najfunkcionalnije rješenje za realizaciju ove inicijative.

“Jednostavno želimo da tekst bude koncenzus sviju nas i da onda jednostavno veoma brzo svi budemo ponosni i kao roditelji i kao zastupnici i kao građani BIH, da smo ovaj zakon riješili i da smo pomogli našoj djeci i našim roditeljima” rekao je Fikret Kubat, direktor Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”

“Svako dijete je individualno i kada je sve idealno liječenje je dugotrajno od 6 mjeseci do 2 godine, a u nekim slučajevima i komplikacija kod djece. Poprilično je oštećen budžet porodice, želimo i zahtijevamo pravo na 100 % zarade od plaće, radi intenzivne njege i brige od djetetu i nije to veliki udar na budžet Federacije.I potrebno je ukinuti prisustvo roditelja na komisiji za bolovanje, nema potrebe roditelja odvajati od njegovog djeteta on treba da bude uz svoje dijete da bude, da bude potpuna pažnja, potpuna pratnja svom djetetu to je osnovni standard u liječenju oboljele djece od malignih bolesti” rekla je Jasna Vatreš, socijalna radnica Udruženja “ Srce za djecu oboljelu od raka”

Kako navode iz Udruženja nisu rijetki slučajevi da roditelji ili staratelji djece oboljele od raka, napuštaju posao, jer im nije dovoljno bolovanje od 42 dana, koliko zakonski imaju pravo. Pored produženja bolovanja za roditelje inicijativa ima za cilj da se roditeljima tokom bolovanja obezbijedi i pravo na 100 posto zarade od plaće, radi intenzivne njege i brige o djeci. Ovo pravo je već riješeno u zemljama u okruženju, a čak i u Republici Srpskoj u regulativi je pravo na naknadu plate u iznosu od 100 posto, dok traje liječenje djeteta. Kako je istaknuto ovo nije preveliko opterećenje za budžet Federacije BIH. Zastupnici, učesnici online konferencije dali su podršku ovoj inicijativi i iskazali spremnost za rad u kreiranju njenog prijedloga. Dogovoreno je da se u narednih 10 dana održi zajednički sastanak predsjednika i članova radnih tijela Paralmenta FBiH, Odbora za zdravstvo i Odbora za socijalnu zaštitu, na kojem će se diskutovati ova problematika.

“ Mi smo već istraživali vjerujem da su to kolege i kolegice i ranije uradili , pa evo da to pokušamo preklopiti i vidjeti šta možemo najbolje ponuditi kako bi za naredni mjesec dana možda u nekom prednacrtu ili nacrtu imali spremnu inicijativu za predati u proceduru,kao dva radna tijela” rekla je Nasiha Pozder, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH.

Od malignih bolesti u svijetu godišnje oboli oko 300 hiljada djece. U BiH broj na godišnjem nivou iznosi 90 -ero djece od toga 60 u Federaciji i Brčko distriktu i 30 u Republici Srpskoj. Postoje dva centra za liječenje djece u Sarajevu i Tuzli i ohrabrujući su podaci da je procenat izliječene djece oboljele od leukemije oko 80 do 90 %, dok je nažalost procenat oboljele djece od tumora oko 50 %. Ovo je svakako alarm za državu, ljekare, farmaceutske kuće da se priključe zapadnim zemljama u istraživanju tzv. pametnih lijekova, kako bi procenat izliječenja bio veći.