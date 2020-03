Potvrđen kreditni rejting BiH

Međunarodna rejting agencija Standard and Poor's (S&P) potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, koji glasi “B” s pozitivnim izgledima.

U obrazloženju potvrde rejtinga, analitičari ove agencije navode da je ekonomija BiH, uprkos dugoročnoj političkoj podijeljenosti, nastavila rasti. Agencija predviđa rast BDP-a od 2,7 posto u naredne četiri godine. Rezultati u fiskalnoj sferi su glavni faktor koji podupire kreditni rejting, jer se očekuje da će neto dug opšte vlade ostati ispod 30 posto BDP-a i da će imati povoljnu ročnu strukturu. Pozitivno je ocijenjena i kvaliteta regulative u oblasti bankarstva.

Pozitivni izgledi su bazirani na iskazanom opredjeljenju bh. vlasti da nastave sa strukturalnim reformama i da u narednih šest do 12 mjeseci postignu dogovor o aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Reforme bi se, prema očekivanjima analitičara, mogle odnositi na smanjenje tereta troškova rada i poboljšanje upravljanja javnim preduzećima.

Prema navodima analitičara, kreditni rejting može biti povećan ukoliko dođe do stabilizacije unutrašnjih odnosa i postizanja konsenzusa u pogledu promovisanja ekonomskog rasta i strukturalnih reformi. Rejting također može biti povećan ukoliko dođe do snažnijeg ekonomskog rasta. S druge strane, analitičari upozoravaju da do smanjenja izgleda kreditnog rejtinga može doći u slučaju eskalacije političkih tenzija koje bi, između ostalog, ometale ekonomski rast.

Sadašnji rejting je aktuelan od 8. marta 2019. godine, kad je ova agencija poboljšala izglede sa stabilnih na pozitivne, što je bilo prvo poboljšanje u izgledima za dugoročni S&P rejting BiH od 2012. godine, saopćeno je iz Ureda za komunikacije Centralne banke BiH.