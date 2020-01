Potvrđena optužnica protiv direktora Omladinske zadruge Edina Mulića

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu postupajućeg tužioca protiv Edina Mulića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja, porezna utaja i pranje novca. Optužnicom se tereti i Nina Mulić (39) da je počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa pranjem novca, te Omladinska zadruga „Infomreža“ Tuzla zbog krivičnih djela porezna utaja i pranje novca.

U optužnici je navedena osnovana sumnja da je Edin Mulić u periodu od 2015. do početka 2019. godine, kao faktički odgovorna osoba i predsjednik Nadzornog odbora u Studentskoj zadruzi „Apsolvent“ Tuzla, te kao direktor i jedan od osnivača Omladinske zadruge „Infomreža“, udružio grupu ljudi koja je po njegovom nalogu kontaktirala i animirala studente da zaključuju fiktivne ugovore sa pomenutim zadrugama o obavljanju određenih poslova, a da poslovi faktički nisu obavljani ili su u određenim situacijama obavljali poslove anketiranja ili promocije za firme i organizacije sa kojima su zadruge sarađivale. Novac naplaćen od fiktivnih ili obavljenih poslova je isplaćivan na račune studenata, koji su za to dobijali manje nagrade u iznosima od 50 do 100 KM, a veći dio isplaćenog novca studenti su putem članova grupe vraćali njemu. Također, i drugi članovi ove grupe su za animiranje studenata dobijali određene nagrade.

Tako prisvojen i zadržan novac nije prijavljivao kao prihod i dohodak od nesamostalne djelatnosti, na što je bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i drugom relevantnom zakonskom regulativom u FBiH.

U optužnici je navedeno da je Mulić sebi ili drugima pribavio protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM kroz Studentsku zadrugu „Apsolvent“ i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu „Infomreža“.

Nina Mulić je osumnjičena da je učestvovala sa Edinom u udruživanju i činjenju krivičnog djela pranje novca, preuzimajući svoju ulogu u grupi, te u tački 5 optužnice se za poreznu utaju i pranje novca tereti i pravno lice Omladinska zadruga „Infomreža“ koju je zastupao Edin Mulić.

Supružnici Edin i Nina Mulić su optuženi da su kao osnivači Zadruge, znajući da raspolažu sa novcem pribavljenim vršenjem krivičnih djela, u cilju legalizacije novca, kupovali nekretnine, pokretnosti ili su novac koristili u druge svrhe.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženim oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, a do odluke suda im je blokirana imovina, i to nekretnine, vozila i novac.

Također, Edinu Muliću je Općinski sud Tuzla produžio određene mjere zabrane, izrečene umjesto pritvora kao strožije mjere osiguranja prisustva optuženog tokom krivičnog postupka, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK.