U Ambasadi SR Njemačke u Sarajevu održan je sastanak između direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Mr. Muamera Bandića i ambasadorice SR Njemačke u BiH, Nj.E. Christiane Hohmann. Tema sastanka bila je nedavna objava Ambasade SR Njemačke da od 1.6.2019. godine neće vrijediti OSD jezički certifikati u procesu izdavanja radnih viza u SR Njemačkoj.

„U posljednje vrijeme dobili smo veliki broj upita kandidata o statusu OSD certifikata o poznavanju njemačkog jezika. Istovremeno Ambasada SR Njemačke je na svojoj internet stranici objavila odluku o prestanku važenja OSD certifikata o poznavanju njemačkog jezika, te smo željeli da putem jednog sastanka dođemo do informacija kako bi mogli pravovremeno informirati sve kandidate koji apliciraju za rad u Njemačkoj. Na sastanku smo dobili potrebne informacije, te je definitivna odluka njemačkih vlasti da se od 1.6. više ne priznaju OSD certifikati o poznavanju njemačkog jezika“, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

„Mi trenutno u proceduri imamo oko 270 kandidata koji su prijave predali po važećoj proceduri i mnogi od njih imaju OSD certifikat o poznavanju njemačkog jezika. Ukoliko oni svu proceduru u Njemačkoj završe do 1.6., što je realno i za očekivati, oni će moći dobiti radnu vizu. Također, realno je očekivati da će svi kandidati koji do kraja marta predaju dokumente u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH, do 1.6. uspjeti dobiti potrebne dokumente iz Njemačke i prije navedenog roka zakazati termin za vizu u Ambasadi SR Njemačke. Međutim, svi kandidati koji u aprilu i naknadno budu predavali dokumente u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH biće informirani da vjerovatno neće moći do navedenog roka dobiti radnu vizu, te da će im biti potreban certifikate o poznavanju njemačkog jezika Goethe Instituta“, pojasnio je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.