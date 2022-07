Povećane cijene taksi usluga: Građani nezadovoljni, ali imaju razumijevanje

Novi udar na džepove građana. Cijene taksi usluga su više u prosjeku za 20 do 25 posto. Nakon što su dugo odolijevali valu poskupljenja, tuzlanski taksisti su bili prinuđeni na ovaj korak, a još uvijek čekaju reakciju nadležnih.

Iako su dugo odolijevali da povećaju cijene svojih usluga, taksisti u Tuzli, bili su primorani na ovaj čin. Jednostavno kako ističu, morali su da prate valove poskupljenja naročito cijena nafte i naftnih derivata te tako formirali nove cijene koje se od starih razlikuju u tome da su veće za 20 do 25 posto.

”U principu kada je u pitanju poziv, mi nismo mjenjali cijenu poziva samo smo smanjili kilometražu. Sa dosadašnjih četiri na tri kilometera uže gradske vožnje. Ostala je cijena četiri KM po pozivu do tri kilometra uže gradske zone, a one preko su 5 KM. To ipak nije neko radikalno poskupljenje ali šta je tu je”, kaže za RTV Slon Neim Husić, predsjednik Udruženja ”Tuzla taxi”.

Kao i svako poskupljenje i ovo je djelimično naišlo na negodovanje građana koji koriste usluge taksi prijevoza, ali su svjesni da su razlozi opravdani.

”Nema tu šta da se opravdava kad je sve skočilo cijene i u svakom pogledu i sigurno i taksi, ne znam i autobus, pa dobro sve će poskupiti i tako nam je i moramo se ponašati prema mogućnosti da ono što koristimo koje više nećemo”, ističe jedan građanin Tuzle.

”Sve je neopravdno i trebalo bi sve da ide dole, a plate na gore”, navodi drugi sugrađanin.

Prije no što su se odlučili na ovaj potez, iz Udruženja ”Tuzla taxi” ističu, da su se obraćali Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kako bi im osigurali neki vid pomoći.

”Gdje smo tražili da se daju subvencije nama koje svaki dan točimo, 50-60 KM goriva i ne bi bio problem da se držaava odrekne pola marke i da mi u tom slučaju možemo napraviti jedan ustupak građanima da zadržimo staru cijenu, koliko će to imati odziva ne znam”, navodi Husić.

Promet usluga naročito nakon promjena cijena, kako ističu, nije se promijenio, ali da on varira u ovom periodu godišnjih odmora. Ono na šta posebno apeluju jeste nepostojanje jedinstva među svim taksi prevoznicima u Tuzli, tako da se cijene usluga koju nude taksisti u mnogome razlikuju, neki su skuplji, neki jefitniji, a ono u čemu se posebno razlikuju jeste kvalitet usluge.