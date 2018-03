Povećane najniže plate zaposlenim u sudstvu, tužilaštvu i javnim ustanovama

Državni službenici i namještenici u najnižem platnom razredu zaposleni u organima uprave i sudske vlasti i javnim ustanovama u Tuzlanskom kantonu dobit će povećanje plaće sa 406 na 432 KM, propisano je Kolektivnim ugovorom za ovu oblast koji je između predstavnika sindikata i Vlade TK potpisan danas. Rezultat je to dvomjesečnih pregovora koji su vođeni između sindikata i Vlade i važit će naredne dvije godine.

„I tu mi je zadovoljstvo što smo na neki način najniže plaće pomjerili za 6,45 % kao i za sve ostale uposlenike koji se finansiraju iz Budžeta TK. Tako da praktično imamo zaokruženo najnižu plaću za sve uposlenike koji se finansiraju iz Budžeta TK“, kazao je Jakub Suljkanović, premijer TK

Ovo povećanje najnižih plaća u sudstvu, tužilaštvu i javnim ustanovama opteretit će kantonalni Budžet za 380.000 maraka godišnje. Danas potpisanim dokumentima su za 800 uposlenika sa područja Tuzlanskog kantona u naredne dvije godine regulisana pitanja iz radnih odnosa i način utvrđivanja plaće.

„Jako je važno da ovaj kolektivni ugovor bude input Vladi da donese novi zakon o plaćama koji Vlada nema, i to je njihova zakonska obaveza, do sada je to Vlada podzakonskim aktom i uredbom regulisala i mislim da je došlo vrijeme da Vlada pristupi izradi zakona o plaćama za državne službenike i namještenike“, poručio je Samir Kurtović, samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima FBiH

Potvrdio je to i kantonalni premijer, pojasnivši da trentno na nivou kantona ima dosta zakona i propisa koji regulišu ovu oblast i koji su u više navrata mijenjani, zbog čega se i sami teško snalaze u usaglašavanju i u njihovoj primjeni. Dodao je da se danas potpisani Sporazum odnosi na osam općina TK, koje su i ranije bile potpisnice ovog granskog kolektivnog ugovora. Nakon uspješno završenog socijalnog dijaloga u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kojim je započela ova godina, te nakon potpisivanja ugovora s uposlenicima u sudstvu, tužilaštvu i javnim ustanovama, Vladi TK za završetak pregovora sa sindikatima ostala je još policija i zdravstvo.